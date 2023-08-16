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台南北門雙春沙洲被大潮沖出水道　20天沒人補！業者開轟

記者林東良／台南報導

杜蘇芮颱風7月28日帶來強風大潮，竟在台南北門雙春海岸沙洲沖出一條「水道」，海水直接倒灌入直沖「雙春濱海遊憩區」，恐危及遊客安全；當地居民指出，雙春沙洲從7月28日破堤到8月16日已經20天了，破洞迄今未補，雙方春園區持續每天漲潮淹2次，無法營業，繼續休園中。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，業者李愷人指控雙春沙洲被沖出「水道」至今已經20天仍未補，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，至今已20天，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，業者李愷人指控雙春沙洲被沖出「水道」至今已經20天仍未補，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南沿海海岸線沙灘流失嚴重，海岸線幾年來持續倒退，像南區黃金海岸倒退數百公尺，海岸線竟一直退到船屋，都快淘空地基，幸好台南市政府砸錢推動養灘計畫，保住該處沙灘之美。而北門雙春海岸線就沒有那麼幸運，由於保護沙洲、防風林管轄單位甚多，形成多頭馬車，水利署第五河川局則有養灘保護工程，但仍不敵杜蘇芮颱風暴潮，竟然從南側沙洲沖出寬約15公尺、長達近百公尺「河道」，讓海水可直抵雙春海演遊憩區內的紅樹林保護區、露營區等淹水。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，業者李愷人指控雙春沙洲被沖出「水道」至今已經20天仍未補，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當地居民指出，該區域管轄權複雜，沙洲常年流失，水利署五河局、嘉義林管處、台南市水利局等相關單位，也不知該由那一個單位負責，4年前沙洲流失問題就發生，4年來政府毫無作為，任由問題持續擴大嚴重，7月28日杜蘇芮颱風沙洲被暴潮沖出一條長長的河道，讓海水在1天2次漲潮時直接倒灌進入園區，危及民眾生命財產安全，而該「破口」截至8月16日已經20天過去，相關單位已無人處理，任由「破口」存在，園區持續每天漲潮淹2次，無法營業仍需繼續休園中，政府不把人民生命當一回事，政府到底在幹什麼，讓百姓如何過活？

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，業者李愷人指控雙春沙洲被沖出「水道」至今已經20天仍未補，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當地居民說，海水倒灌會造成園區內木棧道等設施損壞，這裡是保安林地，法規有明確規定，私人不得任意施作，這是違法行為，但政府又不做事，這要業者怎麼辦？該被沖破的河道從12公尺變成15公尺寬，接下來會愈來愈寬，不馬上設法搶修堵住破洞，並保護接鄰的沙洲，這種情況會更嚴重惡化。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，業者李愷人指控雙春沙洲被沖出「水道」至今已經20天仍未補，園區持續淹水無法營業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南北門雙春海岸線北邊是八掌溪出海口，南邊則為急水溪出海口，長年來沙洲被沖刷海岸線嚴重退縮，相關單位若不正視處理，後果堪憂。
 

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