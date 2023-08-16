陸男在女廁偷拍被發現　躲後車廂缺氧險喪命

▲大陸一男子在女廁偷拍被發現，為了不被抓躲後車廂險喪命。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸有一名男子偷拍女子上廁所被發現，為了不被警察找到，躲在自駕的後車廂，但因車內空氣稀薄漸漸失去意識，警察破窗對男子施救，目前身體已恢復。男子因侵犯他人隱私，已被處以拘留5日的行政處罰。

據《澎湃新聞》報導，濱江區公安分局接獲報警稱，有人在某大樓女廁偷拍。報警的人是一名年輕女子，她稱上廁所時，發現有人用手機偷拍自己，當時她立即喝止並起身追出去，見偷拍的是一名身穿黑色短袖短褲的男子，一轉眼就不見蹤影。

查看監控得知，該男子到了地下車庫後就一直未出來，開的白色車子也還沒離開停車場。警察找到車子後，只見車門車窗緊閉，車內無異常，於是調取各個通道、出入內的監控，均未查到男子行蹤。

▲警察發現涉事車子車窗都是霧氣，才發現男子躺在裡面已失去意識。（圖／翻攝微博）

搜查近4小時，警察發現涉事的白色車子車窗都是霧氣，仔細查看後發現，男子躺在車內毫無動靜，趕緊破窗，此時男子呼吸微弱，處於半昏迷狀態。經警察施救後，男子漸漸恢復意識，將其送往醫院治療，次日身體已恢復正常。

男子稱，自己躲在後車廂是想說等沒人時離開，不料警察一直在周圍搜查，由於車內空氣稀薄，就慢慢失去知覺，差點就窒息。目前該男子因侵犯他人隱私，已被處以拘留5天的行政處罰。