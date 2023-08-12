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社會 社會焦點 保障人權

文青男逛書店變淫狼...蹲熟女身後朝上狂拍　辯：她太美我受不了 　

記者邱中岳／台北報導

北市中山區復興北路上一家知名書局，在10日下午7時許，傳出1名面貌姣好、身材火辣的熟女，遭男顧客直接蹲在地上偷拍裙底風光，警方接獲報案立刻到場，將男子帶回派出所，男子辯稱，下班逛書店臨時起意，之前有看心理諮商，被逮後趕到相當後悔。

警方調查，30歲的張姓男子，平時在公司擔任廣告行銷人員，下班後前往北市中山區復興北路上一間知名書店，並且在書店內鎖定1名38歲的熟女，張男見其面貌姣好、身材火辣，立刻一路尾隨，並且趁女子在看書專注之際，直接從後面蹲下拿手機偷拍。

▲▼男子裝文青跑書店，竟2度蹲女子後方偷拍裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子裝文青跑書店，竟2度蹲女子後方偷拍裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子第一次偷拍還沒有被發現，但竟然更大膽，又第二次蹲在女子後面偷拍裙底風光，書店員工見狀立刻嚴厲喝斥，被偷拍的女子才發現原來被害人是自己，立刻通知警員到場處理，警方到場後張姓男子已經將手機內的照片全部刪除。

警方指出，儘管張姓男子將手機刪除，但是員工以及女顧客指證歷歷，張姓男子也只能坦承偷拍，並解釋，之前有看心裡諮商，很後悔做這件事，但就是控制不住，警方訊後也依照妨害秘密、性掃擾等罪嫌，將張男移送法辦。

張姓男子向警方透露，在班之後都會到書局閒晃，因為女子實在太漂亮，所以才會受不了做出傻事，雖然張男將手機照片刪除，但警方仍將手機扣押，將送往相關單位還原，並找出偷拍相關證據。

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