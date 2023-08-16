補教老闆偷拍妻女裸照！超瞎理由曝光　竟是為爭女兒監護權

▲阿超趁妻女洗澡前脫下衣服時，偷拍2人裸體，竟是為了爭「監護權」所想出的辦法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／花蓮報導

補習班負責人阿超（化名）趁妻子、讀國小的女兒洗澡前後未穿衣服時，持手機偷拍下2人裸照，之後在與妻子打官司時把照片拿出來，藉此營造「妻子在家都裸體」的形象，不適合當子女的監護人，以免離婚後孩子被妻子帶走。法官認定他偷拍妻子、女兒犯行明確，依家暴妨害秘密罪判阿超拘役55日，可易科罰金。

根據判決，阿超在2020年8月間，在花蓮住處的房間內，趁妻子與女兒洗澡前後還沒穿衣服之際，偷拍了母女倆裸身照，但目的竟是為了未來與妻子爭奪兒女監護權時，能夠以照片為證據，證明妻子都在家中裸體，會讓女兒模仿，不適任孩子監護人，檢方調查後依家暴妨害秘密罪將他起訴。

阿超辯稱，因為看到妻子與其他人對話，認為妻子可能會跟他離婚，於是為了捍衛子女監護權，擔心子女會受到妻子不良影響，才拍照蒐證，並非「無故」拍攝。

但兒子打臉爸爸說法，表示媽媽平常並不會在家中裸體，洗澡也是在浴室內才脫衣服，但案發當天爸爸卻不斷藉口很累、催促媽媽與姐姐先在外脫下衣物，好讓爸爸先將髒衣拿去洗；法官認為，阿超拍攝妻子洗澡前後未穿衣服照片，無法證明「平時」是否都是這樣的行為。

法官指出，阿超為了使妻子喪失子女監護權，偷拍妻子、未成年女兒裸體，此作法非但無法達成證明的目的，甚至嚴重侵犯他人隱私，犯後否認犯行、未與妻女和解，工作為補習班負責人，依成年人故意對兒童犯竊錄身體隱私部位罪，判處阿超拘役55日，易科罰金5萬5千元，全案可上訴。