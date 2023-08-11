陸男偷拍裙底被抓　嚇得「扳斷手機毀證據」

▲大陸一男子偷拍裙底被發現，為了毀滅證將自己手機掰斷。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

北京一名白衣男子徐某被黑衣男子小趙按壓倒地，原來是因為徐某偷拍前面女子，被小趙當場抓到，為了銷毀證據，徐某甚至不惜扳斷自己的手機。經過警方調查，還發現徐某之前在公車、地鐵上也有過類似的偷拍行為，警方依法將這名男子拘留。

據大陸媒體報導，目擊者表示，當時地鐵內人多擁擠，徐某趁機利用手機偷拍前方女性乘客裙底，然而他的行為並未逃脫小趙的眼睛。小趙發現徐某行徑可疑，立即上前阻止，並將其按壓倒地，防止他脫逃。

隨著路人的阻止，現場情況變得十分混亂。為了銷毀證據，徐某竟毫不猶豫地扳斷自己的手機，以為這樣就可以擺脫被起訴的可能性。地鐵的保安人員接獲後迅速報警，警察趕到現場對徐某進行審訊，在面對無法耍賴的情況下，徐某不得不承認自己的錯誤行為。

小趙說，認為每個有正義感的人，都應該有勇氣去制止這種不法的行為，特別是公共場合，希望自己的行為激起更多的人，在該出手的時候，能夠挺身而出見義勇為。

看完報導的網友在底下留言稱讚小趙，「社會需要這樣的熱心青年，走出去才會安全感」、「給他頒發見義勇為獎」，也有人針對徐某的行為表示，「都不止一次了，還能讓他進地鐵，這種人直接進黑名單，任何公共場所都不讓進」。