員工躺商務座「脫鞋襪睡覺」飄腐臭味　鐵路部門致歉：加強管理

▲高鐵員工脫鞋襪躺商務座睡覺。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友爆料，搭高鐵時遇到4名職員沒買車票，躺商務座睡覺，其中一人手臂上戴著「乘警長」徽章，還有人脫掉鞋襪，頓時讓車廂臭氣薰天，甚至要求不能講電話，讓他當場爆氣開罵，事後也在網路上發文投訴。

據《澎湃新聞》報導，周姓男子反映，乘坐高鐵商務座，才剛坐下不到一分鐘，就有4名沒購票的鐵路職員上車，也坐在位子上休息，看到乘務員來檢票，拿出工作證給對方看，其中一人有個臂章上寫著「乘警長」。

周男表示，最讓他無法接受的是，4個人都脫了鞋襪睡覺，「這個天氣又光腳又脫襪子，那個味道真的不能聞」，車廂裡彷彿瀰漫著屍體腐爛的氣味，之後又被「乘警長」要求不要在車廂內講電話，會影響睡眠，讓他瞬間怒氣值飆升。

周男當場回嗆，「你們有什麼資格在商務座睡覺，你是乘警，麻煩你去車廂巡邏，如果要休息，請去你的備勤室，你沒有權力要求我接聽電話」。

周男進一步指出，列車長後來向他解釋，那幾位職員達到一定職級，屬於簽票入座，乘車證上會顯示坐哪種類別的座位。

▲鐵路部門發文致歉。（圖／翻攝自微博／廣鐵集團廣九客運段）



廣鐵集團廣九客運段則出面致歉，已對當事職工進行批評教育，未來也將會加強商務座管理。