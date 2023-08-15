高鐵「無障礙座位」車票　手機APP、超商、自動售票機也能取票

▲高鐵無障礙座位。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司升級訂位系統，即日起旅客可利用數位客服或客服專線完成之無障礙座位訂位，並可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店與車站自動售票機三大通路付款取票。

高鐵公司提醒，符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要曾在高鐵車站售票窗口購、取票或登錄證件，自次日起至次年年底（愛心票旅客以其證件所示的有效日期為限），也可在前述三大通路進行付款取票。

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高鐵公司表示，高鐵700T列車於第7車設有4席無障礙座位（含2席摺疊輪椅、2席電動輪椅），主要為提供行動不便的旅客使用。為確保服務完整度，有無障礙座位需求者，可透過數位客服、客服專線及各車站售票窗口進行訂位，如有同行陪伴者亦可同時訂位。

過去旅客預訂無障礙座位車票（含陪伴者車票）僅能在各車站窗口取票，即日起取票通路擴增至「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店與車站自動售票機，提升無障礙座位旅客取票服務之便利性。

旅客如欲使用「T-EX行動購票」取得無障礙座位車票，需更新App至6.65以上版本，同時建議啟用「推播通知」功能，更可即時取得列車運轉資訊與高鐵最新訊息。

旅客若購買敬老、愛心票，可於網路訂票介面、「T-EX行動購票」App常用乘客名單、便利商店與車站自動售票機購票介面，查閱各身分證號適用售票機/手機取票服務之期限。若同時購買多張敬老、愛心票，而有部分證件尚未登錄優惠資格，仍請旅客至車站售票窗口或高鐵合作便利商店，出示符合規定之證件後取票。

如未曾登錄敬老、愛心票適用身分證號者，或已登錄身份證號效期將屆滿的民眾，可持相關證件於高鐵車站窗口登錄或購票，即可完成登錄作業。

高鐵公司特別提醒，敬老、愛心票係台灣高鐵公司依法提供之半價優惠票，為確保相關資料正確性，旅客於售票窗口購、取票及乘車時，均需出示符合規定之證件以供查驗。