高鐵8月周末增開12班次　8／17開放購票！機動加開全車自由座列車

▲高鐵加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

暑假即將結束，不少民眾把握時機出遊，台灣高鐵公司預估8月中下旬周末的旅運人潮將持續增加，經檢視列車運用狀況後，決定於8/18（五）至8/20（日）及8/25（五）至8/27（日）兩個周末，各增開6班次列車（南下3班、北上3班），總計兩周末共增開12班次，並自8/17（四）凌晨零時起開放購票。

本次增開分別於周五（8/18、8/25）下午增開1班次南下列車，周六（8/19、8/26）上午及中午增開2班次南下列車，周日（8/20、8/27）中午及夜間增開3班次北上列車。

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高鐵公司特別提醒，周日夜間自左營站增開之北上1698車次及1296車次，抵達南港站時間將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達南港站），敬請搭乘該二班列車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。該二班列車均實施10節對號座服務，僅提供11及12車作為自由座車廂。

高鐵公司也將視自由座人潮狀況，機動增開全車自由座（商務車廂除外）之臨時加班車，以加強服務旅客。

旅客自8/17（四）凌晨零時起，即可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買8月兩周末增開之12班次車票。