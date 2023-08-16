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社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇掰「配偶欄老公是哥哥」　小鮮肉啪啪2次賠50萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人夫發現泰國籍妻子莉莉（化名）外遇，被抓包之後仍持續與劉姓小鮮肉交往、同居、發生性行為，讓他身心飽受痛苦，因此決定對劉男提告求償100萬元。雖然劉男堅稱莉莉說居留證配偶欄上的人是同父異母的哥哥，不是老公，他信以為真才會交往，但他也曾在IG直播中吐槽這件事「太唬爛」，最終沒有獲得台中地院法官採信，被判應賠償50萬元。

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲劉男與人妻莉莉交往，最後害慘自己。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，婚後生活原本十分美滿，後來莉莉透過交友軟體結識劉男，兩人竟從2022年9月23日起開始交往並同居，不僅多次透過IG互表心意，還在自我介紹欄位中互相標註帳號及愛心，甚至上傳頭靠肩膀的親密合照；這段關係被他抓包之後，妻子為了獲取他的信任，同意在手機裝設定位軟體，結果裝完就跑去和劉男約會，他直接追到餐廳戳破一切，沒想到劉男聽完之後仍執意騎車載走莉莉。

林男繼續說道，之後劉男還與莉莉一起去吃火鍋慶生，把約會的親密影片、照片通通上傳至IG，公然秀恩愛，甚至直播講述交往、同居以及性行為等過程，恥笑他辛苦賺錢供兩人花用，讓他身心飽受痛苦煎熬，多次前往身心科就診，因此決定對劉男提告求償100萬元。

對此，劉男辯稱，和莉莉確實是在2022年9月23日開始交往，直到2022年12月2日才分手，這段期間莉莉隱瞞已婚身分，2022年10月他無意間發現居留證的配偶欄上有林男的名字，莉莉堅稱那是她同父異母的哥哥，他信以為真才會繼續同居，交往期間發生性行為的次數不超過5次。

劉男表示，2022年11月12日在餐廳被追過來的林男告知真相之後，兩人就退回普通朋友關係，只是莉莉不願意回家又沒有其他居所，所以答應讓女方暫住，分手之後便不再聯絡；至於拍攝IG直播，當時是為了抒發心情以及回應朋友關心，他與林男的IG帳號互相封鎖，林男不可能因為直播受到傷害或淪為親友笑柄。

但台中地院法官認為，居留證是外籍人士在我國合法居留的證明，應可信賴上面記載的資訊，可是劉男在2022年10月中旬看到居留證配偶欄有林男的名字，仍持續與莉莉交往至同年12月，交往期間一同至餐廳用餐、看電影、慶生，並至少發生2次性行為，確實侵害到身為配偶的林男權益。

而在IG直播中，劉男提到，「我就看她的LINE聊天列表裡面有一個叫做老公愛心，對，她有一個叫做老公愛心的人。X，跟哥哥叫老公？然後她就跟我說，『喔沒有啦，我們家感情很好，都會開玩笑。』我想說太唬爛了吧，妳感情好到叫老公？到底在說什麼啦，我就懷疑了，她是結婚，結婚過來的」、「目前得知的訊息是還沒離婚，我就繼續交往，對，雖然說我知道她有一個老公這樣子」。

法官表示，劉男雖然還在求學，但已經成年，應該具備成熟思慮及判斷是非對錯的能力，他明知莉莉已婚，仍與對方同居、發生至少2次性行為，造成林男精神上的痛苦非輕，最終判他應賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。

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