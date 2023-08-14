情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證！下場G了

▲幼教師床戰人夫180多次，遭正宮提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名幼教老師與人夫偷情10年，兩人還多度發生性行為，小三示愛願意做小的，期待人夫換新身分證的一天。正宮發現後怒不可遏，決定向小三提告求償，法院判小三應賠償正宮15萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知道丈夫是已婚人士，竟仍於2010年起多次與丈夫相約摩鐵、雙方家中發生性行為，甚至還曾提到願意「做小的」、「不要名分沒關係」等話。2021年4月間她意外發現2人姦情，大受打擊，提出小三所寫的6份書信作為證據，決定提告求償精神撫慰金30萬元。

人夫在法院審理時證稱，從2011年開始與小三發生性行為，2021年4月21日被太太發現，之後才斷絕來往，另外，因為他每星期都會去果園看花草，小三便將字條用塑膠袋包著，以固定瓶子裝花草做記號，再將文件放到他的果園，若他知道有新的紙條，就會拿出來看，同時他坦承與小三發生180多次性行為。

針對指控，擔任保險業務員及幼教老師的小三辯稱，正宮沒辦法舉證她曾與人夫發生性行為，至於人夫的證詞，是基於夫妻關係，配合迴護正宮都在情理之中，2 人到庭作證前也有很充足的時間可以演練、套好說詞，否認與人夫發生性行為。

法院勘驗相關證詞，以及小三所寫的書信內容發現，書信中小三曾稱，願意做人夫的老婆照顧他一輩子，感謝人夫疼愛10年，期待他有一天換新身分證告知離婚。法院不採信小三的說詞，判她應賠償正宮15萬元，全案仍可上訴。