妻見「老公膝枕照」怒離婚　告密者竟是小三！討賠卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

王姓女子2022年間突然收到蔡姓女子透過IG傳來的男女牽手、共枕一室的照片，這才知道許姓丈夫外遇，憤而離婚，沒想到離婚隔天許男告知照片中的女主角就是蔡女，讓她大受打擊，氣得決定對蔡女提告求償51萬元。然而，台中地院法官審理後，認為求償金額太高，加上許男已經賠償18萬元，最終裁定駁回王女的告訴。

▲許男承認與外遇蔡女，曾做出牽手、膝枕等親密行為。（示意圖／CFP，非本文當事人。）

王女在判決書中主張，和許男結婚超過10年，2021年間對方經常深夜不歸、行蹤不明，直到2022年收到某IG用戶聯繫，告知丈夫外遇，還貼出牽手、摟抱、按摩腳底及共枕一室等親密照片，她才知道遭「背叛」，憤而在2022年12月間離婚；哪知道離婚隔天，許男才透過LINE訊息坦承，照片中的女主角其實是蔡女，也就是IG傳訊息的人，兩人是在明知男方已婚的狀況下交往，讓她大受打擊，決定對蔡女提告求償51萬元。

蔡女則辯稱，她和許男只是單純的朋友關係，該IG帳號確實是自己的，但在聯繫王女之前，她並不知道男方已婚；退一步而言，就算認為她的行為具有不法性，可是王女已經對許男提告並獲得賠償18萬元，她與許男屬於共同侵權行為，應負連帶賠償責任，既然男方已經完成給付，她自然可以免除賠償責任。

台中地院法官認為，蔡女沒有否認自己就是照片中未露臉的女子，再比對IG貼文時間，可知她與許男在2021年至2022年5月間曾有交往行為，不僅手牽手合照、和友人聚餐，還有在房間內枕大腿、按摩腳底等親密肢體接觸行為。

至於蔡女是否知道許男已婚，法官認為，所有照片都只有許男露出全臉，女方從未出現完整長相，蔡女卻刻意使用同一個IG帳號傳訊息給王女，顯然是有意想讓王女查看IG截圖，進而揪出許男外遇的行為，如果不是早就知王女是許男的妻子，她應當沒有傳送訊息告知的必要，因此推斷，她最遲應該是在2022年1月26日就知道男方已婚，卻還是持續交往至同年5月。

法官指出，由於沒有證據顯示許男與蔡女是否發生過性行為，加上考量到王女與蔡女之間的經濟能力，求償51萬元確實過高，應予酌減為18萬元較為適當；而在另案之中，許男已經賠償18萬元，既然債務已經清償完畢，蔡女自然同免其責，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。