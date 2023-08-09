「少子化」危機就在眼前！　專家：今年大陸出生人口低於900萬

▲大陸專家喬杰在論壇上表示，2023年大陸出生人口數會低於900萬。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰8日在2023醫藥創新和科技前沿論壇上表示，今年可能會迎來出生人口低於900萬的局面，還說，大陸新生兒人口數量近5年內下滑約40%，2022年大陸出生人口共956萬人，「預計2023年出生人口數約為700萬至800多萬」。

據大陸媒體報導，喬杰稱，現在的問題集中在育齡女性的生育率上，包括育齡女性的數量不斷減少，是一個明顯趨勢，其次不孕不育率也在提升，讓越來越多的家庭難以如願以償，還有一個問題是不良妊娠，這也是在育齡女性中高發。

喬杰提及，提高育齡女性生育能力需要從醫學上找方法，可從3方面整體看待。第一，是在生育力的形成上，還需要在新基因和新轉錄等基礎領域在做深入解析；第二，是在生育力的維持上，針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病仍需要進一步明確評估與干預；第三，是在生育力的重塑上，臨床體系的建立至關重要。

喬杰還說，目前針對婦女、兒童健康促進及疾病防治研究成果的產出不足，這需要進一步加大投入，同時，相關進口醫療器械、耗材等的高昂費用和在臨床的高頻使用，也成為該領域醫療費用居高不下的一大原因。

看完報導的網友在底下留言稱，「壓力大，育兒成本高，是絕口不提啊」、「漲的那一點點工資跟不上飛漲的物價，年輕人自己生存都困難，還要養孩子不是給自己增添麻煩嗎」？