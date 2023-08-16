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賀！ETtoday社會光明面獲雙肯定　疫後共生優等、我們的世界盃佳作

▲▼2023年社會光明面新聞報導獎，東森新媒體ETtoday榮獲2大獎項。（圖／記者陳詩璧製）

▲2023年社會光明面新聞報導獎，東森新媒體ETtoday榮獲2大獎項。（圖／記者陳詩璧製）

記者陳詩璧／台北報導

由台北新聞記者公會所舉辦的2023年「社會光明面新聞報導獎」競賽，經過一個多月的評選作業後，今（16日）公布3大類作品得獎名單，《東森新媒體ETtoday》連續第二年獲得評審肯定，這次一舉拿下2大類獎，包括了「疫後共生」拿下平面新聞類報導獎「優等」以及「我們的世界盃」拿下電視新聞報導類「佳作」榮耀。

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

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▲新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

《東森新媒體ETtoday》大生活中心與專題中心合作，在2022年7月採訪製作「疫後共生」專題，記錄在新冠疫情肆虐之後，台灣從「清零」轉向「與病毒共存」的顛簸過程，透過6個因疫情而改變人生的故事，描繪出這場百年大疫裡，人們如何適應疫情帶來的身心與工作鉅變，並攜手邁向「疫後共生」之路。

此系列報導分為「職場共生」與「身心共生」兩大主題，其中「職場共生」聚焦在觀光、交通、旅遊等產業「重災區」，雖然政府積極投入紓困，但不少在這些行業的就業者，早已不堪收入歸零而暫謀他職求生；「身心共生」則描述確診者康復後雖然都能出院返回社會，可是一路走來面對的異樣眼光與歧視，還有身體各器官遭受病毒肆虐後留下的後遺症，讓不少人的身心都留下難以抹滅的傷害。

相關新聞：疫後共生

▲外籍工作者發展協會在台中朝馬球場舉辦「移工世界盃」足球賽，邀請10個國家12支球隊參賽，不分藍領白領，一起來到足球場上公平競爭。（影／記者梁建裕、沈君帆攝）

《東森新媒體ETtoday》採訪團隊2022年10月跟隨泰國足球隊從練習到出賽，這支足球隊是移工足球老牌勁旅，由立青農產老闆羅勝炳在20多年前創立。本片以紀錄片的形式，貼近移工球員的生活，從他們的視角，可以看見移工足球在台灣的發展歷史。

外籍移工在台灣超過70萬人，其中又以東南亞為大宗，他們都是足球狂熱國家，也把對足球的愛帶來台灣。在台移工已經組成超過100支足球隊，印尼、越南甚至有自己的足球聯盟。每逢星期假日，數千移工從他們的工作地點跨縣市大移動，就是為了趕赴一場足球賽。異鄉打拼的移工球員代表母國出賽，不分藍領或白領，足球之前人人平等。就在卡達世界盃背後勞權爭議不斷之下，台灣向世界展示我們在勞動平權上的努力成果。

相關新聞：台灣的世界盃

「台北市新聞記者公會」理事長郭慶璋表示：本公會為發揚新聞媒體穩定社會民心之功能，並鼓勵媒體工作者不畏艱困環境，迎難而上，勇於任事，提供符合社會正義、追求真實、激發社會公德與大愛的優質新聞，並且導正偏頗激化之言論，
以建立民眾信賴感，提高生活品質，促進國家社會進步，今年仍然排除萬難，賡續辦理「社會光明面新聞報導獎」競賽。

今年的「社會光明面新聞報導獎」競賽徵件時間是從6月1日起至6月30日止，共計收到參賽作品174件，包括平面新聞報導55件、廣播新聞報導24件、電視新聞報導95件，上述作品經過公會邀請之評審委員專業、公正的評選出14位優勝者（平面6位、廣播3位、電視5位），將分別贈給獎金暨獎座以茲鼓勵。

贈獎典禮訂於2023年9月1日（星期五）下午2點，在「國立中正紀念堂演藝廳」舉行，同時間將一併舉行「112年記者節慶祝大會」暨「第29屆第3次會員大會」。此次競賽共邀請9位傳播科系的老師們擔任評審，分別是：黃肇松（主任委員）、王毓莉、莊伯仲、洪瓊娟、蔡念中、杜聖聰、賴祥蔚、黃葳威、田麗雲。

2023年社會光明面新聞報導獎得獎作品名單

平面新聞報導類：6名
特優 參賽單位：聯合報
作品名稱：<撒幣催生難>系列報導
得 獎 人：郭政芬、潘欣中、楊正海、林麗玉、蔡容喬、林媛玲
李定宇、朱冠諭、余采瀅、鄭維真、徐白櫻、鄭朝陽

優等 參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司
作品名稱：疫後共生:一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變
得 獎 人：李姿慧、許敏溶、唐鎮宇、陳嘉恩

佳作 參賽單位：聯合報
作品名稱：擺脫塑命-發現無所不在的微塑膠 系列報導
得 獎 人：鄭朝陽、吳淑君、陳雅玲、張曼蘋、蔡容喬、周彥妤

佳作 參賽單位:工商時報
作品名稱:老窮危機山雨欲來
得 獎 人:呂雪彗、于國欽、譚淑珍、邱琮皓、彭媁琳、馮建棨
曹悅華、吳慧珍、鄭勝得

佳作 參賽單位：天下生活出版股份有限公司
作品名稱：<照顧讓位給專業陪伴，才是新孝道>專題報導
得 獎 人：邱淑宜、張雨亭

佳作 參賽單位:中華日報
作品名稱:台南登月計畫 終結月經貧窮
得 獎 人:施春瑛、黃翠娟、吳孟珉、王誌成、盧萍珊、陳治交
蔡琇惠、楊淑芬

電視新聞報導類：5名
特優 參賽單位：聯利媒體股份有限公司
作品名稱：豬肉財醫生的熱血大計
得 獎 人：李 晴、蕭遠斌

優等 參賽單位：民間全民電視股份有限公司
作品名稱：喜新.洗心
得 獎 人：劉燕美、徐景明

佳作 參賽單位：中華電視股份有限公司
作品名稱：歌聲點亮台灣~馬彼得和他的孩子們
得 獎 人：李婉婷、徐森城

佳作 參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司
作品名稱：我們的世界盃
得 獎 人：沈君帆、梁建裕

佳作 參賽單位：客家電視
作品名稱：送愛到尼屋下 溫柔布革命
得 獎 人：劉宜頻、黃映婕

廣播新聞報導類：3名
特優 參賽單位：國立教育廣播電臺
作品名稱：在回收場消失之後
得 獎 人：黃柏諺

優等 參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺臺北分臺
作品名稱：接送延續愛 不再有遺憾
得 獎 人：林夢萍

佳作 參賽單位：財團法人中央廣播電臺
作品名稱：<一場台灣無家者的居住革命>系列報導
得 獎 人：曾國華

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