　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫後共生！一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變

▲▼疫後共生專題。（圖／資料照）

▲《ETtoday新聞雲》透過6個因疫情而改變人生的故事，描繪出百年大疫帶來的身心與工作鉅變。

大生活中心、專題中心／專題報導

突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全球2年多，台灣從每天追求「+0」的防疫模範生，一路面對病毒攻入社區，至今已高達400萬人染疫。不管有沒有確診，許多人的生活都面臨天翻地覆的改變，確診者接受身體和心理的雙重煎熬；在受衝擊產業就職的工作者，更面臨職涯被迫轉換的無奈與艱辛。

就在台灣從「清零」轉向「與病毒共存」的顛簸過程中，《ETtoday新聞雲》透過6個因疫情而改變人生的故事，描繪出這場百年大疫裡，人們如何適應疫情帶來的身心與工作鉅變，並攜手邁向「疫後共生」之路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【職場共生】

新冠肺炎疫情肆虐全球超過2年，國內不少產業受創嚴重，尤其是觀光、交通、旅遊等行業堪稱是產業「重災區」。雖然政府積極投入紓困，但不少在此行業就業者，早已不堪收入歸零而暫謀他職求生。

這些受創嚴重產業的工作者向《ETtoday新聞雲》記者分享這2年如何熬過疫情，未來又期盼怎麼和疫情共生。從他們的轉職路徑來看，也能發現這2年多來台灣產業的興衰轉變。

遊覽車老總→砂石車司機：期待重新聽到乘客的笑聲

▲▼疫後共生個案鄭國枝。（圖／鄭國枝提供）

▲疫情間鄭國枝放下身段，尋找開貨櫃車、砂石車打工機會。

46歲的鄭國枝白手起家，在21年前買下人生中的第一部遊覽車，景氣好時，光跑車一個月可賺進20多萬元，讓他不到30歲就成立一家遊覽車公司。他公司旗下最多曾擁有16輛車，但近期遭逢疫情海嘯無情襲擊，國旅一度停擺，只能花光積蓄咬牙硬撐。

有開大車天賦的鄭國枝去年靠著看YouTube自學，順利考上大型車職業駕照，取得開砂石車和混凝土車資格，今年鄭國枝再度考取聯結車駕照、工程車吊車牌照，當國旅停擺、遊覽車開不出去時，他觀察到貨運和砂石車需求旺盛，鄭國枝放下總經理身段，尋找開貨櫃車、砂石車打工機會，雖然不輕鬆，不過趟次多，一個月可賺進5萬多元。

鄭國枝苦笑說，過往開遊覽車，後座傳來的是旅客的笑聲，如今替代的卻是砂土飛揚，開砂石車最辛苦，常常全身上下都是砂土，車子載重行駛還要小心小車鑽來鑽去，剎車也要留意距離。他希望國旅趕快復甦，讓遊覽車公司能正常營運，接下來能經營就盡量經營。

疫情下國內1千輛遊覽車「退場」

▲▼疫後共生專題。（圖／大生活中心）

為配合防疫，2020年3月19日起旅行業暫停接待來台觀光團體入境，國內遊覽車業者只能靠國旅團苦撐，但隨著去年本土疫情升溫，就連國旅團也無法出團。

根據交通部公路總局統計，國內遊覽車數量由2020年1月疫情剛開始時的1萬5813輛，經過2年多疫情襲擊後，到今年5月只剩1萬4679輛，相當於1134輛「退場」。反觀由於貨運需求增加，同期間台灣貨車數量從6萬3650輛大幅增加到7萬1225輛。

旅行社業務領隊→美食外送員：邊旅行邊工作等曙光

▲▼疫後共生個案。（圖／受訪者提供、翻攝臉書）

▲許庭碩轉行當外送員，還將機車托運到澎湖邊外送邊旅遊。

白天時，許庭碩不是騎著摩托車探訪澎湖秘境、就是在湛藍大海瘋玩水上活動，傍晚時車上多個外送箱就開始接單。28歲的許庭碩是旅行社前業務兼領隊，一場疫情讓他離開旅遊業近3年，仍懷抱導遊夢的許庭碩改當外送員，穿梭大台北街道，暑假到澎湖旅遊1個月，機車和外送人生也跟著「運過去」，用他自己的方式追求「邊旅行邊工作的人生」。

很多朋友知道他在澎湖「邊旅行邊工作」後，羨慕對他說：「你真的很會過生活！」不過許庭碩苦笑說，很多人說外送工作自由很棒，但裡面仍有很多不穩定因素，外送每天接單量都不一樣，並非今天出去想賺多久就賺多少。

這些外送經歷對許庭碩來說都是養分，許庭碩說，歷經2年多不穩定接單，讓他學會「珍惜當下」，而外送過程面對餐廳和消費者問題學會的危機處理，對他未來回到旅行業都很有幫助，接團遇到危機時的應變和變通，是帶團時很重要的能力，未來也更懂得珍惜每個團、每個客人。

疫情重創了身處海嘯第一排的旅遊業，許多領隊面臨職涯轉型，許庭碩沒打算轉行，選擇擔任外送員「蹲點」，等待國境開放續圓帶團夢，他笑著說：「雖然不知道還要多久，但他已經看到曙光就在前面！」

餐飲習慣改變「外送員人數翻倍」

▲▼疫後共生專題。（圖／大生活中心）


 新冠肺炎疫情改變了人們的生活飲食習慣，尤其在2021年5月三級警戒期間，餐廳禁止內用，讓外送產業發展更加迅速。

據勞動部職業安全衛生署在勞動檢查時要求業者回報的資料統計，初估國內外送員從疫情前2019年約4.5萬人，在疫情於國內出現的2020年即增加到8.7萬人。

2021年本土疫情爆發後，外送員人數更明顯成長，除因餐廳禁內用帶來的需求外，疫情期間許多勞工被迫失業或放無薪假，也因而投入外送行列。國內外送員人數在2021年已達10萬人，今年更已有12萬人。

歐洲線領隊→機場檢疫人員：國境開放時要重新拿起旗子帶團

▲▼疫後共生個案。（圖／受訪者提供、翻攝臉書）

▲資深領隊H.C轉任機場檢疫人員，善用語言優勢協助外籍船員登錄資料。

資深領隊H.C（化名）在國內上市旅行社帶團10多年，年薪最多可破百萬，卻因一場疫情，被按下停止鍵，在轉職十字路口，她選擇了一份公務單位臨時工作，善用語言優勢協助入境的外籍船員在機場登錄資料，這是離出國最近的地方，望著航班起降，她等待著領隊人生按下播放鍵的那天。

由於協助從國外入境的外籍船員登錄資料具有風險，H.C在機場得全副武裝著隔離衣、護目鏡、口罩和手套等，H.C坦言，一開始會覺得有點害怕，當時台灣確診案例很少，只要一有人確診，會有「全家被通緝和肉搜」的感覺，也因此她每次去機場後就不太敢回老家。不過幾個月撐下來後，H.C發現做好防疫下，沒有想像的可怕，漸漸的也就麻痺和習慣了。

在機場工作時，看著班機起降，H.C說，當台灣取消居檢規定的那一天，這份臨時工作也將消失，但屆時也將是她返回旅遊業的時候，她只希望趕快看到曙光，親自帶旅客搭上班機起飛。

國門緊閉　入境觀光客「歸零」

▲▼疫後共生專題圖表。（圖／大生活中心）
台灣近年推展外國旅客來台觀光有成，2019年全年共有1186萬名旅客來台，其中觀光客佔了844萬人，雙創史上新高。未料2020年初疫情導致國門被迫關閉，觀光產業也因而重創。在疫情開始的2020年僅靠前2個月迎來69萬名國外觀光客，而2011年觀光客人數更僅剩156人，今年1到5月也只有57人，幾乎可說是「歸零」。

由於多數國家陸續鬆綁入境管制措施，交通部觀光局也已著手研議國境開放準備及旅行業復甦事宜，並向疫情指揮中心爭取推動開放觀光客入境。指揮中心則規劃邊境鬆綁會先針對商務客，之後才會考慮觀光客來台。

【身心共生】

2年前新冠肺炎開始入侵台灣時，面對未知病毒帶來的恐懼，讓國人每天緊盯電視轉播指揮中心記者會，聽指揮官描述一個個「案號」和他們的病情，祈禱接受隔離治療的確診者早日解隔。這些沒有名字的確診者，雖然康復後都能出院返回社會，可是一路走來面對的異樣眼光與歧視，還有身體各器官遭受病毒肆虐後留下的後遺症，讓不少人的身心都留下難以抹滅的傷害。

隨著疫情走向社區傳播，國內已有超過400萬人染疫，你我身邊都有確診的親朋好友，也隨時可能面臨染疫風險。《ETtoday新聞雲》採訪在疫情不同階段遭感染的確診者，分享一路以來身心遭受的不平與煎熬；而面對指揮中心大力鼓吹施打疫苗，國內也有一批不願接種疫苗的民眾，有著自己的想法與心聲。

走路就喘、睡8小時還是累　「長新冠」不知何時才能痊癒

▲▼王小姐染疫後吐不停，不到兩週暴瘦5公斤，至今仍有長新冠症狀「喘不停」。（圖／王小姐提供）

▲4月確診的王小姐症狀嚴重，曾入住隔離病房。

26歲的上班族王小姐在今年4月確診，當時國內已流行Omicron變異株，指揮中心稱有99％確診者是輕症或無症狀，但王小姐卻是那不到1％。確診當天入住隔離病房，12天隔離病房期間，出現嚴重嘔吐、咳嗽與濃痰狀況，最高一天吐了8次，甚至吐出膽汁，也因此沒有食慾，短短不到兩週時間時間暴瘦超過5公斤。

她出院後持續咳嗽有痰，食慾一直不好，5月初回到工作崗位，同事一看到她也都說她變瘦，而且有很明顯後遺症，包括心跳偏快，稍微走快一點就很喘，而且很容易累，就算一天睡了8小時，隔天起床還是覺得累，這樣情況持續到5月底。

王小姐在6月初去看了醫生，做了血液跟心電圖檢查，醫生說她就是「長新冠」，所以心跳比一般人快，未來3到6個月還會相關症狀，建議她跟「長新冠」和平相處，走路要慢慢來，不要劇烈運動，就算要快走也要慢慢暖身後再變快，她聽完之後有點無奈，但也只能這樣。

確診者恐3到6成有「長新冠」

▲▼疫後共生專題圖表。（圖／大生活中心）
 國內已400萬人曾確診新冠肺炎，大多數都已康復。但國外陸續有康復者通報出現「長新冠」（Long Covid）後遺症，國內長新冠門診截至7月5日也已收案1917人。

健保署指出，根據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30到60%的人持續出現「長新冠」症狀，包括疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等。目前國內長新冠門診收案對象以41至50歲占21.5%最多，其次是31歲至41歲占約22%。

心理受的傷比身體還大！確診後的異樣眼光、歧視與標籤

▲▼疫後共生專題。（圖／Rita提供）

▲留學生Rita在2020年3月底回台後確診，治療近1個月。（圖／Rita提供）

「我覺得確診後心裡受的傷，遠比身體影響還大！」儘管確診已是2020年初的事，但當時在西班牙留學的Rita回憶起兩年前確診康復後遭遇職場歧視，甚至被周遭朋友「保持距離」的感覺，讓Rita至今「心裡依舊很受傷」。

Rita在2020年3月返台後確診，在三總住了一個多月才三採陰可以解隔離。但Rita出院後約半年被一家公司錄取，但該公司後來輾轉得知她曾確診消息，在週末就通知下週不用來上班，當時得之後心情很差。

Rita說，從出院之後身體狀況就好很多，幾乎沒什麼後遺症，但卻飽受異樣眼光，現在因為確診者越來越多，狀況已經沒有兩年前這麼嚴重，呼籲大家以平常心看待，不要歧視確診者。

職場專家：錯不在確診者！

▲▼疫後共生圖表。（圖／大生活中心）
 隨確診者人數越來越多，人力業者發現，企業防疫政策也從「清零」轉向「共存」，不會再因員工確診而大幅改變工作型態，多數企業轉以不影響營運為最優先考量。

104人力銀行社會企業處副總經理王榮春認為，確診者不要有犯錯者的心態，「因為錯不在你」；企業一旦發現員工確診，建議主管可重新設計工作，提供確診同事安定感，未來若有其他同事再確診也能減輕全部門身心壓力。

「零劑戰士」職場路難行　疾呼：還我們不打疫苗的權利

▲26歲的陳小姐是影片剪輯師，至今一劑疫苗都沒打。（圖／記者唐鎮宇攝）

▲26歲的陳小姐是影片剪輯師，至今一劑疫苗都沒打。（圖／記者唐鎮宇攝）

26歲的影片剪輯師陳小姐至今一劑新冠疫苗都沒打。她說，本來想打疫苗，但當時疫苗不足，她一直等不到施打通知。等待期間她自己研究，才發現有很多疫苗副作用政府都沒有公開，讓她慢慢變成「反疫苗的人」。

陳小姐說，不打疫苗確實有同儕壓力，「大家都打了，只有我沒打，好像我是異類」；但她認為打疫苗有更多風險，還是極力鼓吹爸媽、男友甚至男友的家人不要打疫苗，她還兩度上街頭參加反疫苗遊行。

這些「反疫苗的人」有人因此找不到工作，有的為了養家只好配合公司要求。他們認為打疫苗還是會被感染，疫苗不良反應風險更大，政府應還給他們不打疫苗的權利。

115萬人符合資格卻未曾打疫苗

▲截至7/12，能打疫苗而未打的人們約還有115萬人 。（圖／記者唐鎮宇）

我國去年4月起施打新冠肺炎疫苗，但依衛福部統計，扣除4歲以下尚無法打疫苗的嬰幼兒，推估國內仍約有260萬人尚未完全接種（接種兩劑），其中近115萬人甚至一劑疫苗都沒打。

對於企業規定應徵者要打滿疫苗才能面試甚至錄取，指揮中心發言人莊人祥回應說，企業要保護員工，他沒有什麼置評；打疫苗預防感染雖沒有以前認為的這麼有效，但對預防重症還是有效果的，會對反疫苗民眾加強宣導。

點這裡看更多－
【專題報導】疫後共生：一起走過百年大疫帶來的身心與職場鉅變

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到2件事秒變臉
幾乎滅村！　5公尺變種巨鱷吞食83人
約少女唱歌猛灌酒　2男撿屍到旅館輪流性侵
哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她
世運會中華隊抱回1金6銀6銅　合球奪銅選手激動落淚
士官長演習時偷摸女士官胸部！　嗆「摸一下會死喔」GG了
陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」
雲林3歲童遭狠虐！　「香菸燙疤」打到眼結膜出血
快訊／1000元快搶！　動滋健身券今開放登記

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

全台3大秘湯示範區　南澳鄉碧候溫泉7／19對外營運

接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

網友盤點5大直男特徵　遇到遲鈍木頭比普信男更無奈

他逛夜市發現「蒙古烤肉」消失了　內行曝殘酷1點：撐不下去

台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

哥吉拉妻「為何瘋狂被炎上？」　他神解析：真正罵的不是她

陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」

人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！砸上億救夫　不堪內情曝光

網路超人氣BRUNO電烤盤！　參加料理3八強預測夢幻擁有

軟嫩到入口即化！于美人帶路吃台北超強排骨酥　獨家香料熬煮3hrs

成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

基隆男提親成功喝太茫　醉倒車底超驚險！警逐戶尋人找到準新娘

小舅子跌30公尺高坡身亡！張家輝曝妻子現況　返港「後事已辦妥」

50多歲已婚警重逢國中女同學　切了2年感情遭控「大騙子」下場曝

屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

國旅補助適用！可樂旅遊推訂房最高折2800元　網美秘境一日遊299起

跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多熱門

相關新聞

旅行社業務領隊蹲點澎湖外送「邊旅行邊工作」　等待天亮前的微光

旅行社業務領隊蹲點澎湖外送「邊旅行邊工作」　等待天亮前的微光

白天時，許庭碩不是騎著摩托車探訪澎湖秘境、就是徜徉在湛藍大海，傍晚時車上多個外送箱就開始接單。28歲許庭碩是旅行社前業務兼領隊，一場疫情讓他離開旅遊業近3年，仍懷抱領隊夢的他改當外送員，暑假到澎湖旅遊1個月，機車和外送人生也跟著「運過去」，用他自己的方式追求「邊旅行邊工作的人生」。

離出國最近的地方！歐洲線領隊投入機場檢疫　國境開放再執旗帶團

離出國最近的地方！歐洲線領隊投入機場檢疫　國境開放再執旗帶團

疫情下辦婚禮　新人就是要不一樣

疫情下辦婚禮　新人就是要不一樣

新北超薦祈福法會　侯友宜盼逝者靈安

新北超薦祈福法會　侯友宜盼逝者靈安

雲林+589　全年度確診年齡30-39歲占比最高

雲林+589　全年度確診年齡30-39歲占比最高

關鍵字：

疫後共生專題報導疫情

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面