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ETtoday獲社會光明面獎　挖掘危險居住與困境視角獲評審肯定

▲ETtoday新聞雲報導-「全台城中城大追蹤」獲社會光明面新聞報導獎-平面報導類佳作。（圖／記者潘姿吟攝）

▲ETtoday新聞雲報導-「全台城中城大追蹤」獲社會光明面新聞報導獎-平面報導類佳作。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者陳詩璧／台北報導

「111年社會光明面新聞報導獎」成績揭曉，【東森新媒體ETtoday】專題中心所製作的全台「城中城」大追蹤報導，獲得平面新聞報導類佳作，評審認為，採訪團隊動員大批人力，呈現各地危樓現況，挖掘住戶的無奈與心路歷程，因此給予肯定。

台北市新聞記者公會表示，今年參賽作品多達159件，包括了平面報導39件，廣播新聞報導24件，電視新聞報導96件，由9位評審經過1個多月的評選過後，選出13件作品，平面4件、廣播4件、電視5件，其中【東森新聞體ETtoday】所製作的全台「城中城」大追蹤就獲得了平面報導類佳作。

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▲▼ETtoday新聞雲報導-「全台城中城大追蹤」獲社會光明面新聞報導獎-平面報導類佳作。（圖／記者潘姿吟攝）

▲ETtoday新聞雲團隊上台領獎。（圖／記者潘姿吟攝）

評審提到，高雄發生16年來最嚴重城中城大火，採訪團隊動員大量人力與時間採訪全台有同樣狀況的住商混合住宅，呈現各地危樓現況。專題報導中，不僅關注老舊建築的安全問題，更能從離不開這些危險居住環境的階層困境視角，深入挖掘住戶的無奈與心路歷程。

▲▼城中城住戶呂先生,高雄城中城,搬家,城中城大樓外觀。（圖／記者沈君帆攝）

▲城中城住戶呂先生牽著腳踏車回來城中城，看著住了十幾年的家，被拆掉蓋公園。（圖／記者沈君帆攝）

評審委員召集人黃肇松提到，今年好作品很多，參賽記者總數多達400人，好作品非常多，原先的獎項只有設定每個獎項各三名，後來決定加碼再加碼，因此得獎作品達到13件，讓好作品獲得更多肯定。

全台「城中城」大追蹤報導，由要聞組和專題組同仁協力合作，6名記者花了2個月左右時間，採訪台灣各地知名住商混合式危樓。「中壢財神大樓」狀況和城中城最類似，住在這裡40多年搬不走的阿姨的故事、台北斯文里整宅裡被房子困住的人、南機場整宅住了一輩子離不開的人，以及在台中千越大樓找生機的人和在城中城大火中活下來的人，呈現全台「城中城」住戶的現況。 從採訪的過程中，我們發現了搬不走和被困住的人，皆是因為在當地被視為鬼樓的大樓，是他們唯一的棲身處，想著都更或許能讓灰暗人生出現一道曙光。

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）

夢想與現實差距甚遠，依照現行的法規，他們能夠換取的坪數和金錢，遠低於預想值，因此，進度嚴重卡關。 採訪時了解到這些大樓在經過數十年的變化後，房子老了，屋況不好，維修費用高漲和部份產權持有者離世，後代在面對上一輩的爭議，大多以最大利益為出發點，拒絕低價妥協，政府礙於法規，只能勸說不能主動介入，在詢問過地方政府都更委員會後發現，地方政府為了安全性和市容大多會輔導老舊大樓都更或是拉皮，試圖為了老宅盡一份力。

採訪團隊從營建署取得一份資料，發現全台屋齡超過30年以上的老宅佔達五成，歐美國家以減稅或是抵稅的方式，鼓勵國人整建老宅，讓文化得以保存，市容得以美觀，台灣現階段各縣市的作為中，台中以專案方式鼓勵傳統行業拉皮店面，台灣也逐步在前進。

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