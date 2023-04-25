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嘉藥休閒系扎根行銷新星　主辦高中職專題競賽

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系為了激勵創新創意，扎根行銷新星，特辦理2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽，吸引全台高中職百餘隊學生組隊參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系為了激勵創新創意，扎根行銷新星，特辦理2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽，吸引全台高中職百餘隊學生組隊參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學休閒保健管理系為激勵創新創意，扎根行銷新星，特辦理2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽，吸引全台高中職百餘隊學生組隊參賽，報名人數超過400多位，競賽分為「商經管理」、「觀光餐旅」及「家政生活」三組，競爭激烈創意更是另人驚豔，評審老師們對參賽作品讚不絕口。

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系為了激勵創新創意，扎根行銷新星，特辦理2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽，吸引全台高中職百餘隊學生組隊參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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專題製作是技專校院學生學習過程中重要的指標性歷程之一，嘉藥休閒系為落實結合所學、提升實務與技能發展，培養創新思考專題製作能力，期望透過競賽方式讓高中職學生嘗試統整所學各項知識與技能，化為具體的企劃作品，累積創意企劃實戰經驗，也有助於厚植未來進入大學就讀之學涯及職涯發展潛能。

嘉藥休閒系黃宗誠主任表示，本次參賽企劃主題充滿創意，內容精彩豐富，因參賽數量多且作品優秀，特別由原訂三組獎項之特優1件、優等2件、佳作數件，共增加4件優勝及多件佳作等獎項。最後三類組之「特優獎」分別由光華高中商業經營科「沒有名字的優『良』商『品』－探討無印良品之經營模式」、華南高商觀光事業科「『咖』緊來看」以及華南高商觀光事業科「二手舊衣翻新裝－咖啡銀皮濾紙展生機」獲得。

▲嘉南藥理大學休閒保健管理系為了激勵創新創意，扎根行銷新星，特辦理2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽，吸引全台高中職百餘隊學生組隊參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥主任秘書吳濟民表示，2023 CNUCRHM全國高中職『創意休閒保健管理』專題競賽歷時半年時間籌劃，感謝休閒系教師、同仁以及休閒系系學會同學們，協力籌劃賽事與頒獎典禮。嘉藥休閒系以「休閒會展企劃行銷人才」及「休閒健康促進管理人才」為教育目標，舉辦此專題競賽之實務操練可讓學生拓展視野，藉由觀摩賽事激發創意企劃之能力，平時學生透過修習模組課程搭配考取專業證照及產學合作實習，將擁有軟實力的優勢，確保畢業即就業之無縫接軌。

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