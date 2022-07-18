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旅行社業務領隊蹲點澎湖外送「邊旅行邊工作」　等待天亮前的微光

▲▼旅行社業務兼領隊許庭碩蹲點街頭外送等待國境解封，再圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

▲旅行社業務兼領隊許庭碩蹲點街頭外送等待國境解封，再圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

記者李姿慧／專題報導

白天時，許庭碩不是騎著摩托車探訪澎湖秘境、就是徜徉在湛藍大海，傍晚時車上多個外送箱就開始接單。28歲許庭碩是旅行社前業務兼領隊，一場疫情讓他離開旅遊業近3年，仍懷抱領隊夢的他改當外送員，暑假到澎湖旅遊1個月，機車和外送人生也跟著「運過去」，用他自己的方式追求「邊旅行邊工作的人生」。

大學研修休閒遊憩管理科系的許庭碩曾在大學時進入旅行社實習，畢業後毫無懸念的進入旅遊業工作，負責業務兼任領隊帶大陸團，未料才2年時間，他經歷了人類史上最致命大型傳染病之一，新冠肺炎疫情關上了他在旅遊業的大門，卻也開啟了他不一樣的職涯旅程，更買下人生中的第一間房。

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黝黑的皮膚搭配開朗笑容下一口白牙，這是許庭碩招牌表情，才聊兩句，他就像鄰家大男孩般，毫無距離感，似乎註定他天生要走領隊這條路，卻也因一場疫情中斷了，許庭碩說，離開旅行社後，本來想考研究所，很可惜僅差幾分落榜，面對人生下一步，他了解自己不喜歡待在辦公室一整天，即便颳風下雨也寧可在外面跑，2020年2月疫情爆發之初，他加入外送員行列，偶爾斜槓到餐廳打工。

▲▼旅行社業務兼領隊許庭碩蹲點街頭外送等待國境解封，再圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

▲旅行社業務兼領隊許庭碩過往主要負責大陸團。（圖／許庭碩提供）

每天騎著機車穿梭大台北街道外送，接單多的時候，一個月收入可以到6萬多，意外比他在旅行社當業務兼任領隊月薪約4萬到5萬多元優渥，時間還能自己調配，也能抽出空檔時間做自己的事，比過往更自由，只是多了份孤獨感，沒有同事、沒有帶團旅客，一路上只能孤寂的騎著車。

許庭碩說，外送過程整天都是自己一個人，與客人間的接觸就是那幾秒鐘，甚至不會接觸，也因此遇到客人願意跟他聊幾句，說聲辛苦了，都帶給他很大動力，還曾經外送餐點給藝人，與他的閒聊和合照，也給了他很大慰藉。

他笑著坦言，外送人生中最大的感動還是客人給的小費，曾有客人一口氣大方給300或500元，也有小額10元到20元，無論多寡，這些都是對他的肯定，代表過程中的服務令客人滿意，這些都是最大的鼓勵。

不過許庭碩沒忘記他熱愛的旅遊，今年6月下旬他決定到澎湖旅行1個月，因為租車1個月費用不低廉，他將機車連外送箱一起運送到澎湖，也讓他外送地圖意外囊括了離島。

▲▼許庭碩開朗笑容搭配一口白牙是招牌表情。（圖／許庭碩提供）

▲▼許庭碩熱愛旅遊，盼還能圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

▲▼旅行社業務兼領隊許庭碩蹲點街頭外送等待國境解封，再圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

許庭碩在澎湖短租間房，白天騎著機車跟著Google搜尋的景點旅行，到過不少當地人才知道的秘境或小村莊，驚艷澎湖特有人文資產和廟宇，也搭交通船探訪澎湖周邊海島，泡在蔚藍大海中玩遍各種水上活動，還不到1個月時間，菊島上百景點都有他的足跡，傍晚5點多，許庭碩就回到馬公市開始接單外送，賺的錢用來補貼旅費。

很多朋友知道他在澎湖「邊旅行邊工作」後，羨慕的對他說：「你真的很會過生活！」不過許庭碩苦笑說，很多人說外送工作自由很棒，但裡面仍有很多不穩定因素，外送每天接單量都不一樣，並非今天出去想賺多久就賺多少。

不過這些外送經歷對許庭碩來說都是養分，許庭碩說，歷經2年多不穩定接單，讓他學會「珍惜當下」，外送遇到節日譬如母親節訂單會大增，讓他懂得把握當下，有單就接，辛苦一點也無所謂，而外送過程面對餐廳和消費者問題學會的危機處理，對他未來回到旅行業都有幫助，接團遇到危機時的應變和變通，是帶團時很重要的能力，國境解封之際，他也會更懂得珍惜每個團、每個客人。

▲▼旅行社業務兼領隊許庭碩蹲點街頭外送等待國境解封，再圓領隊夢。（圖／許庭碩提供）

▲許庭碩認為返回旅行業的日子已不遠，天亮前微光就在前方。（圖／許庭碩提供）

疫情重創了身處海嘯第一排的旅遊業，許多領隊面臨職涯轉型，許庭碩沒打算轉行，選擇擔任外送員「蹲點」，等待國境開放續圓領隊帶團夢，他笑著說：「雖然不知道還要多久，但天亮前的微光已在前方！」

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