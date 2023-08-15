又是投資詐騙！屏東女臨櫃提款轉帳1300萬　行員報警攔阻

▲內埔警分局長莊順智到華南銀行頒發感謝狀給阻詐有功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉1名女子到銀行臨櫃匯款、提款達1300萬元，行員懷疑遇到詐騙，緊急連絡內埔警分局員警到場，經了解她在網路認識自稱財經專家，加入line群組，匯款到對指定帳號，員警告知其遇到「假投資」詐騙，分析其原因，她才如夢初醒，及時阻止她被騙。

內埔警分局表示，「假投資」、「假冒公務機關」、「假檢警」及「假親友」的詐騙方式盛行，僅管警方一再宣導，還是有民眾被詐騙集團的話術騙得團團轉。

為強化阻斷詐騙集團金流，內埔警與金融機構聯手，警銀聯防攔阻民眾別被騙走辛苦錢，在民眾辦理提(匯)款時，行員總是會多問幾句用途、關心客戶，也因此成功阻止了大多數的款項。

日前內埔警分局接獲華南銀行報案，指有名女子臨櫃欲提款、轉帳新臺幣1300多萬元，懷疑遇到詐騙；員警獲火速趕往了解。開始該女子對詐騙集團深信不疑，詐騙集團透過電話指導婦人規避行員提問，經過員警現場專業分析各種情況，她才驚覺遇到詐騙集團。為感謝阻詐有功人員，分局長莊順智率同偵查隊長黃文杰前往內埔華南銀行表揚機警行員之義行，並頒發獎勵金及感謝狀。

莊順智表示，詐騙手法層出不窮，為防止錢財損失，民眾應提高警覺，警方與轄區金融機構已建立聯防機制，如行員發現疑似詐騙情形會立刻通報，警方亦即時派員趕赴現場處理，民眾提、匯款如果遇到行員多關心幾句，也不要覺得厭煩，籲請大家務必要心懷感恩地配合行員的關懷提問。另外也提醒民眾只要有任何疑慮，請立即撥打165或110專線與警方聯繫查證。