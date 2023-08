緬甸玉石礦場坍方　至少36人「被捲入湖中」找不到屍體

▲緬甸克欽邦帕坎鎮玉石礦區發生坍方事故,造成至少36人失蹤。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

緬甸北部克欽邦一座玉石礦場13日發生坍方事件,至少36人被捲入湖中。救援行動正在進行中,目前尚未找到任何倖存者或罹難者遺體,恐怕凶多吉少。礦場目前因雨季暫停挖掘,遇難者據信是住在附近的非法礦工。

綜合《路透社》、BBC等報導,事發於帕坎鎮(Hpakant)當地13日15時30分,恰逢雨季礦場挖掘作業已經暫停,許多拾荒者冒著生命危險在礦場翻找被遺漏的玉石。未料一座高達150公尺的廢土堆因強降雨鬆動而坍塌,瞬間的衝擊力將至少36人捲入湖中。

當局派遣100多名搜救人員尋找倖存者卻一無所獲,一名目擊者表示,「在如此混濁的湖水中,不可能存活。」據信,遇難者大多是住在附近的非法礦工,他們通常定居在採礦公司廢棄的土堆旁,依靠尋找遺漏的玉石過活。搜救任務仍在進行中,但已有一些礦工回到現場繼續尋寶了。

A landslide sweeps through a jade mine in northern Myanmar. At least 36 people are missing. One witness told RFA that the victims were itinerant miners seeking their fortunes in the mine. pic.twitter.com/vj08udxXFj