永然聯合法律事務所商標遭詐騙集團冒用行騙

▲永然聯合法律事務所商標遭詐騙集團冒用，向民眾推銷律師尋求法律協助，李永然呼籲政府積極偵辦詐騙案，並請民眾千萬小心，不要上當。（圖／記者陳以昇翻攝）

社會中心／台北報導

永然聯合法律事務所今日接獲民眾來電通知，該民眾表示近日遭不明人士以LINE通訊軟體加入好友，並不知其透過何管道，知悉該民眾有遭到詐騙，而需找律師尋求法律協助，進而提供網址為http://cdlvshi.lagom.vip/#1網站给予該民眾，以取得信任。經該民眾點擊進入該網址後，顯示為「眾飛國際法律事務所」網站；然該網站卻冒用永然聯合法律事務所之電話、傳真以及永然聯合法律事務所網站內容，顯見該不明人士企圖以律師名義，並冒用永然聯合法律事務所資訊，向民眾表示可以提供法律諮詢或法律服務，進而以不法詐騙的方式收取費用。永然聯合法律事務所所長李永然律師強調，此為詐騙，請社會大眾務必小心，不要被冒用律師事務所名義的詐團詐騙。

李永然表示，「眾飛國際法律事務所」與「永然聯合法律事務所」並無任何關係，且由於「永然」也是一註冊登記「商標」，受《商標法》保護。永然聯合法律事務所對於侵害「永然」商標、及從事運用法律諮詢名義詐欺的不法行為予以最嚴厲的譴責。

永然聯合法律事務所為了保護長期以來支持的民眾及客戶，已於發現冒用事件後，立刻報警處理。

永然聯合法律事務所特地次聲明，為了維護該所「永然」商標及信譽，特別呼籲有心人士切勿再以身試法，一旦有此行為，一定會追究法律責任，絕不寬貸。若民眾發現再有冒用永然聯合法律事務所名義收取法律諮詢費或任何律師費的不法行為，煩請務必直接以電話(02)2395-6989轉203與永然聯合法律事務所聯繫確認，以免遭到不肖人士詐騙受害。

李永然表示，期盼政府能拿出魄力及有效手段解決目前「詐騙無所不在的社會現象」，讓無辜善良的民眾不再受害。