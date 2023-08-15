不忍了！黃國昌多次指控圖利郭哲敏　鄭文燦憤而提告：真實的惡意

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前立委黃國昌近來多次指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、「PG Talk」負責人林秉文有緊密的政商關係，還直指鄭配合林炒地皮等。對，鄭文燦15日憤而提起刑事毀謗罪的訴訟，「這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意」。

鄭文燦晚間表示，針對黃國昌多次看圖編故事抹黑，我已經委請律師完成提告。這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意。

鄭文燦特別做出3點聲明，第1、捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲我刻意調整站址圖利特定地主。

「我在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或擴大都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。」其次，鄭文燦提到，從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪二十萬的暴利。我若是要圖利地主，或是受到特定人影響，我怎麼會做出相反方向的決策？

最後，鄭文燦表示，柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑他，「這不是雙標，什麼是雙標？」