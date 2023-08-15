批「綠能蟑螂」把持龐大利益　柯文哲：能源轉型不該淪為黑金溫床

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委賴品妤反對核電，後遭質疑其父賴勁麟是雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，是「綠能大亨」，遭在野黨猛批反核是為了繼續賺綠能財。民眾黨總統參選人柯文哲15日晚間也發聲批評，批評蔡政府孤注一擲押寶天然氣發電，製造國安風險，而再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限。

柯文哲15日晚間於臉書表示，2017年8月15日傍晚，台灣發生大規模無預警停電，592萬戶受影響，停電長達5小時，那是下班尖峰時刻，交通號誌失靈、路口打結，全台約900起電梯受困與救助報案；當時正是台北世大運開幕前夕，主場館台北田徑場、松山高中籃球館、板樹體育館陸續停電，開幕彩排突然一片黑暗，他只能提心吊膽，在整個賽事期間備著柴油發電機，以防萬一。

柯文哲提及，2018年8月監察院糾正中油公司，指當時中油維修人員在大潭發電廠天然氣計量站更換電源供應器時，不慎導致天然氣供氣中斷、大潭發電廠6部機組跳機，才造成全台無預警大停電，當時監委報告寫「我發電用天然氣全數進口，供應路徑長，輸儲風險高，潛存國安疑慮，⋯政府將燃氣發電極大化，卻未見同時強化安全及提升穩定性。」

「報告之後呢？」柯文哲質疑，2021年發生「513大停電」影響逾400萬戶，2022年「303大停電」影響超過550萬戶，2023年7月21日台中二接安全儀控系統（SIS）故障，天然氣生產線作業中斷，差點再重演大停電。

柯文哲批評，蔡政府孤注一擲單方押寶天然氣發電，不但與「2050淨零碳排」趨勢背道而馳，更增加能源供應的不穩定與國安風險，再生能源發展牛步，更讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，讓台電債台高築，把台灣一步一步推向懸崖邊緣。

最後，柯文哲強調，自己絕對會掀出這些政府公權力與地方勢力共構的「綠能複合體」，不再讓政客及地方勢力勾結，拿納稅人的錢「劫貧濟富」，不可放任尋租土地發展光電、使各種弊端叢生，「我要還給台灣潔淨、穩定、效率、乾淨的能源，能源轉型不該淪為黑金溫床！」