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黃智賢痛批北檢「沒收押高虹安」太優待　簡單的詐領案查1年

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲資深媒體人黃智賢認為，北檢已經對高虹安很優待。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者林彥臣／綜合報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》起訴。對此資深媒體人黃智賢15日臉書發文痛批北檢，對高虹安太優待，不但沒有收押，簡單的詐領助理費案，竟然還要查快1年。

黃智賢指出，其實去年這個弊案一爆發，就幾乎可以確定一定會被起訴，因為詐領助理費，事證太明確，之前有太多藍綠跟無黨籍民代的判例在前面，管你是藍綠白無，不被起訴，才有鬼。

黃智賢表示，高虹安果然如檢方說的，「犯後態度不佳」，除了用「政治迫害」做遮羞布以外，對檢察官基於證據，列出的犯罪事實，基本無話可說，惱羞成怒之餘，只能狡辯，囂張之餘，轉移焦點，毫無悔意，得了便宜還賣乖。

黃智賢說，高虹安詐領助理費案，緣起是她那群可憐無助的助理，這群助理不但被她剝削壓榨，還被她以權勢壓迫，配合她詐領助理費，哀哀無告之餘，到處求救，其實政媒圈子的人，不會不知道高虹安的案子是怎麼回事，很多人也都認識高虹安的助理們，硬要扯陰謀，實在昧良心。

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢認為，高虹安被起訴，更證明林耕仁「對到不能再對」。（圖／記者黃克翔攝）

黃智賢認為，國民黨候選人林耕仁接到陳情，舉發這破事兒，不但沒有錯，而且應該被表揚，高虹安被起訴，更證明林耕仁「對到不能再對」，國民黨從黨主席朱立倫，到台北市一幫人，到新竹市議會議長許修睿，都背刺林耕仁，力挺高虹安，照理說，國民黨應該為民喉舌，為人民監督，但國民黨卻是摧殘沒犯罪的林耕仁，力挺涉嫌的對手高虹安。

黃智賢痛批，事實上，北檢對高虹安實在太優待了，不但沒有收押，這件簡單的詐領助理費案，竟然還要查快一年，對比一下，民進黨新北市副議長陳文治，涉嫌詐領助理費，現在正被收押禁見。

黃智賢更舉例，前民進黨台北市議員童仲彥，詐領助理費5萬元，被判4年，現在坐牢中，民進黨新北市議員王淑慧，因為詐領助理費被判刑，國民黨花蓮縣副議長潘月霞，詐領助理費被判刑，「例子起碼幾十個」。

針對遭起訴，高虹安15日稍早發布1800字聲明，怒斥過程中資訊卻不斷外洩，試圖操作輿論風向、形塑高虹安罪犯形象，完全違背偵查不公開原則，檢察官指控她將零用金挪為私用絕非事實，零用金制度並非她發明，乃依據行政主任過去任職立委李俊俋（現為勞動部政務次長）辦公室經驗，由其主動建議而來。

高虹安是檢驗劑 ...

黃智賢世界發佈於 2023年8月14日 星期一

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高虹安黃智賢助理費詐領

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