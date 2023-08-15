李正皓批民眾黨「無罪推定」高虹安笑死人　罵別人貪污都很簡單

▲李正皓認為，民眾黨無罪推定面對高虹安案「真的是笑死人」。（圖／翻攝高虹安臉書）



記者林彥臣／綜合報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》起訴。政論名嘴李正皓對此批評民眾黨，罵別人貪污很簡單，處理高虹安就無罪推定「真的是笑死人」，反觀藍綠兩黨類似案例，都遭到黨內停權處分。

李正皓15日在臉書發文表示，高虹安案的本質，民眾黨的道德沉淪，讓民眾黨的清廉勤政口號成為台灣民主史上的大笑話。

李正皓舉例，國民黨籍南投縣長李朝卿、立法委員廖國棟、陳超明，以及民進黨籍立法委蘇震清，民進黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展，都遭到黨內停權處分。

▲李正皓舉藍綠兩黨類似案例，都遭到黨內停權處分。（圖／記者屠惠剛攝）



李正皓認為，過去所有案例，不論是國民黨或民進黨面對黨籍公職人員涉貪污、收賄、賄選等重大案件，不要說等待檢察官起訴後再處理，光是在調查中，各政黨為了回應社會的期待，第一時間的處置都是停權處分，待司法判決後再決議開除黨籍或回復黨籍處分。

李正皓指出，這次高虹安案，民眾黨全黨裝沒事，柯文哲甚至公開表示「和高虹安共事多年，知道她是認真謹慎的人，相信高虹安絕對沒有貪污企圖」，柯文哲這種行為等於是全黨在幫高虹安掩護，但結果就是讓民眾黨號稱的「清廉勤政」成為台灣民主史上的大笑話。

李正皓痛批，至於那些還在用無罪推定幫高虹安辯護的民眾黨公職，看看國民黨、民進黨怎麼處理李朝卿、廖國棟、陳超明、蘇震清、邱莉莉、林志展，真的該羞愧的挖個洞把自己埋起來，「什麼叫做雙標？你們這種就叫雙標，罵別人貪污很簡單，處理自己人貪污就裝死喊無罪推定，真的是笑死人。」