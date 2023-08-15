聽障保齡球奪金！國手猝死　友嘆：一生「無聲無息」但戰績彪炳

▲參加「2023年世界聽障保齡球錦標賽」獲得金牌的台灣代表隊邱姓國手搭機返台途中猝死，台南市消防局同事獲悉死訊同感哀傷。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林東良／台南報導

參加「2023年世界聽障保齡球錦標賽」的台灣代表隊，於德國慕尼黑拿下2金2銀4銅的好成績，沒想到隊中邱姓選手在搭機返台途中，突感到呼吸困難，經醫師搶救40分鐘後不治身亡，邱員服務於台南市消防局秘書室，同事獲悉死訊同感哀傷。

2023年聽障保齡球世錦賽於8月1日至12日在德國慕尼黑舉行，中華代表隊參賽過程倒吃甘蔗，在賽程前半段的男、女個人賽並無斬獲，所幸教練及選手經驗豐富，適時調整後重整旗鼓，自男、女雙人賽開始連日傳回奪牌捷報，更在女子3人賽拿下本屆賽會首金，共獲得2金2銀4銅的好成績，不料搭機返國途中竟發生憾事。

據了解，該名猝死的55歲的邱姓國手是台南市人，已婚育有1子，妻子也是聽障人士，育有一子目前就讀國小，邱員2010年7月1日初任海佃國小工友，2010年12月25日調至台南市政府消防局，擔任秘書室工友一職，邱員任職工友期間待人誠懇，做事態度認真，敬重長官與同事相處和諧，多次代表國家參加世界級保齡球比賽，都有很好表現。

消防局同事獲悉邱員不幸訊息，都感到悲傷，家屬對邱員不幸事情十分低調不願回應。台南市政府目前已協助家屬辦理善後事宜。

在網路上有許多認識邱員的網友，紛紛表示哀悼，1名陳姓網友心覺悲傷，網友表示，邱是他剛退伍時在台南認識的帥哥，天生聾啞，溝通只能用手語。記得同桌吃東西時，總是漱漱聲不絕於耳，後來在保齡球館再度相逢，各自努力，但他已經是國內首屈一指的聽障國手了，屢次代表台灣出賽，且戰績彪炳。就在幾分鐘前驚聞惡耗，這才剛取得世界賽金牌佳績，其人就在返鄉機上撒手人寰，結束無聲無息的一生，也希望邱離苦得樂往生淨土。