賴清德：中國大可不必對台文攻武嚇　損人不利己

▲副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，於台灣時間16日凌晨與隨團記者茶敘。針對媒體關注賴清德主張兩岸對話合作，但如何扭轉現行兩岸互信低的狀況？賴清德說，中國大可不必對台灣進行文攻武嚇，這是損人不利己的事情，可以從天災地變、傳染病方面建立互相合作的管道，這符合兩岸人民福祉。

賴清德與隨團記者茶敘時，媒體詢問，賴清德日前在美國紐約參加僑宴時，再度談及「和平四大支柱」，其中第四點提到在確保和平、尊嚴的情況下，願意進行兩岸的對話和合作，然而現在兩岸互信程度很低，這情勢有需要扭轉嗎？怎麼樣扭轉？

賴清德說明，其實台灣的善意一直都在，舉例來說，不管中國發生天災地變，台灣都是最早捐款協助，或者幫助最多的國家，在這種狀況下，非常希望中國能夠看到這個事實，另外就是，兩岸的交流互動、合作創造雙方共同的利益，這也必須雙方。

賴清德強調，中國大可不必對台灣進行文攻武嚇，這是損人不利己的事情，非常希望未來大家彼此都能夠認知到，台海和平穩定對於中國、台灣、國際社會來說都是有好處的，未來能夠做一些改變。

至於媒體關注的兩岸合作方向，賴清德表示，不妨就先從在天災地變、傳染病方面建立一個互相合作的管道，這符合兩岸人民福祉，應該可以先做。