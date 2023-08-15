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2024賴蕭配成形？揭密蕭美琴意向　綠委：她不願說出口

▲▼賴清德、蕭美琴。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

▲賴清德（左）與蕭美琴（右）同框。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者柯沛辰／綜合報導

副總統賴清德過境美國，14日前往紐約大都會球場看球賽，期間駐美代表蕭美琴全程陪同，還曬出兩人同框背影照，讓外界猜測「賴蕭配」的可能性。對此，民進黨立委王定宇表示，蕭美琴是非常加分的副總統人選，但「對於擔任副總統，坦白說，她是千百個都不願意說出口。」

賴清德到大都會球場看球賽，觀賞紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事。蕭美琴全程陪同，並在臉書PO出和賴清德並肩站立的背影照。不過，兩人分別身穿1號、11號球衣，意外引發外界聯想，是不是「賴蕭配」已然悄悄成形？

王定宇受訪時表示，蕭美琴是優秀的政治工作者，外交上替台灣發聲，更在美國贏得「最有影響力駐美代表」稱號，是非常加分的副總統人選，也是非常好的選擇，但據他了解，蕭希望把心力放在拚外交上，所以對於是否擔任副總統，「坦白說，她是千百個都不願意說出口。」

王定宇指出，賴清德在民調領先，考量跟選擇的副手當然可以很多，蕭美琴是最佳選擇之一，但不是唯一，所以看到兩人同框引起討論，也替蕭感到高興，顯示她非常有人緣與聲望，同時也認為蕭的反應一定是會謙虛表示「哎呦不要這樣子」，這就是大家認識的蕭美琴。

至於「賴蕭配」是否有望成真？王定宇說，一切還是要尊重主事者，也就是賴清德或是蕭美琴的意願。

▼在蕭美琴曬出與賴清德的「背影合照」後，眾多支持者喊出「賴蕭配」，而總統府也釋出兩人「正面合照」。（圖／總統府）

▲▼在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也釋出多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）

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