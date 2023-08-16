快訊／同框蕭美琴「賴蕭配」近了？　賴清德：是台灣重要資產

▲副總統賴清德率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，期間過境美國，並於台灣時間16日凌晨與隨團記者茶敘，親自答覆提問。針對媒體關注賴清德日前與駐美代表蕭美琴合影，引發「賴蕭配」討論，賴清德說，這趟來沒有選舉目的，沒有跟蕭美琴談到選舉的事情，而蕭為台灣外交做貢獻，是相當重要的資產。

▲在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也公布多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）

賴清德與隨團記者茶敘時，媒體關注，賴清德日前與蕭美琴一同看球賽，外界好奇蕭美琴是否是賴清德理想的副手人選？有沒有跟她討論這個問題？

賴清德笑說，「這次來就是擔任蔡英文總統的特使到巴拉圭，我的任務很清楚啊，哈哈哈」，所以這趟出來任務很清楚，並沒有選舉的目的，自然跟蕭美琴就沒有談到選舉的事情。

不過，賴清德話鋒一轉又說，不過外界都很清楚，蕭美琴在美國這段時間，為台灣外交做的貢獻，大家事有目共睹，這幾年也因為蕭美琴的努力，協助總統蔡英文跟美國之間，建立了信賴、暢通的溝通管道，這些對台灣來講，都是相當重要的資產。