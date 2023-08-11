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琴酒香腸、伯爵紅茶餅乾「台酒中秋季」飄新意！一站買齊專屬禮盒才能送進心坎裡

消費中心／綜合報導

時間過得飛快，中秋節又即將到來。對於上班族來說，中秋送禮是必不可少的「職業技能」，而最多人記憶裡的中秋節，則是與親朋好友團聚烤肉的美好回憶。「台酒購物網」明白大家的心聲，貼心從專屬禮盒到烤肉加菜通通設想周到，一站就能購足中秋節送禮與烤肉需求。今年中秋跟著「台酒購物網」，「酒」這樣過！

說到中秋烤肉，油香撲鼻的香腸可是大人小孩的最愛！台酒繼熱銷不墜的紹興香腸外，今年驚喜推出新品「台酒琴酒香腸」，讓老饕和酒控都眼睛一亮！此款市面上獨有的台酒琴酒香腸，是由宜蘭酒廠與隆田酒廠費時多年研發，除了保留原本香腸多汁的口感，再添加特殊配方極CRAFT琴酒風味，交織成前所未有的層次與餘韻風味。多汁彈牙的香腸一口咬下，咀嚼過程中，優雅輕盈的琴酒香味也會在不知不覺中隨著鮮美肉汁滿盈口鼻，讓尋常的中秋烤肉也能有宛如置身餐酒館的高貴食尚享受。想在熟悉的香腸食感中，品味出另類典雅風韻，就要把握機會，一嚐高級感十足的「台酒琴酒香腸」。

▲▼台酒,台酒料理,琴酒香腸,紹興香腸,中秋,秋季,烤肉,甜點,送禮。（圖／資料照）

▲令一票老饕、調酒控期待的「台酒琴酒香腸」，即日起限量搶訂中！（圖片僅供參考，產品請以實物為主）

當然，對於念舊的老朋友來說，今年仍是有「台酒紹興原味／紅麴高粱香腸禮盒」可選，熟悉的醇厚料理酒香以及豐腴多汁的肉感，果然還是對上熱愛經典菜式的老饕胃口。熱愛手抓肋排啃咬快感的朋友，不能錯過肉質軟嫩多汁、揉和清新地中海氣息的「台酒義式香草肋排禮盒」以及口感Ｑ彈帶勁的「台酒紅麴豬腳禮盒」，簡單烤熱就能讓一成不變的烤肉多些驚喜感。「台酒鹽麴雞柳條」讓你在烤肉的過程別有一番風味，本身即帶有鹽麴鮮味、富蛋白質的軟嫩雞柳讓人一口接一口停不下來，可得小心在肉熟之前先吃飽了！

▲▼台酒,台酒料理,琴酒香腸,紹興香腸,中秋,秋季,烤肉,甜點,送禮。（圖／資料照）

▲「台酒購物網」的多樣肉品，讓今年中秋烤肉簡單就能變超澎拜。（圖片僅供參考，產品請以實物為主）

值得一提的是，許多人往往對中秋送禮該如何選擇而煩惱不已，台酒今年一口氣推出3款糕餅禮盒，融合東方古意與西式創新，不過分甜膩的滋味以及精緻的禮盒包裝，就連送禮人都想自留幾盒！其中備受矚目的就屬「台酒玉祿餅」，以台酒的招牌紹興與中藥食材秘方，與特調滷肉豆沙融合出鹹甜不膩的滋味，取名「玉祿餅」的巧思也有祝福收禮之人升官加薪、俸祿財源廣進之美意，可說是最能傳遞滿滿心意的送禮首選。

▲▼台酒,台酒料理,琴酒香腸,紹興香腸,中秋,秋季,烤肉,甜點,送禮。（圖／資料照）

▲口味上偏向傳統的「台酒玉祿餅」，也蘊含祝福收禮人晉爵加薪的美好心意。（圖片僅供參考，產品請以實物為主）

相當擅長使用在地食材的台酒，這次以帶有檸檬氣息的馬告，與酸香清甜的蔓越莓和高雅的琴酒創造出驚喜混搭。「台酒馬告蔓越莓酥禮盒」將層層交疊的風味與食感鎖進酥香塔皮中，就等著幸福的收禮人咬開來，迎接不一樣的中秋滋味！甜點吃多了，不妨換點茶香餅乾，「台酒伯爵紅茶口味奶酥餅乾」將看似膩口的奶酥餅乾，結合清新佛手柑與濃烈的紅茶茶香，一入口就能感受濃烈紅茶香氣，尾韻帶有層次的茶香與奶香緩緩漾出，為味蕾帶來貴族般的享受。

▲▼台酒,台酒料理,琴酒香腸,紹興香腸,中秋,秋季,烤肉,甜點,送禮。（圖／資料照）

▲酸香甜美的「台酒馬告蔓越莓酥禮盒」，格外適合送給喜愛甜食的親友！（圖片僅供參考，產品請以實物為主）

▲▼台酒,台酒料理,琴酒香腸,紹興香腸,中秋,秋季,烤肉,甜點,送禮。（圖／資料照）

▲口感酥鬆的「台酒伯爵紅茶口味奶酥餅乾」，一吃就融化，餘韻不絕的茶香也能得到不嗜甜男子的青睞。（圖片僅供參考，產品請以實物為主）

「台酒購物網」除了同時滿足烤肉及送禮需求，還貼心要幫民眾省荷包。禮未到，台酒就搶先回饋送禮人，即日起到112年10月3日至指定通路（台灣菸酒各營業所(站)、直營門市/便利店、展售/推廣中心及台酒購物網）購買不含菸品的商品，單筆消費滿1,500元，即可登錄發票參加抽獎活動。包含6,000元現金大禮包、Dyson吹風機等多項好禮等待有緣人中獎，讓今年的中秋節「送禮比收禮」還開心！

台酒發票登錄網址由此去＞＞＞https://www.autumn2023ttl.com.tw
秋節好禮購物趣＞＞＞https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplistexhibit.aspx?models=16

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