連續7年0失竊！斗六警「護柚專案」啟動　成立群組即時守護文旦

▲斗六警分局於護柚專案開始前舉行協調會，讓柚農可親自參與討論。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六文旦盛名國際，因應下月中秋佳節即將到來，斗六警分局為避免柚農一整年的心血成為宵小覬覦的目標，將啟動行之多年的護柚專案，今(15)日上午邀集轄區議員、里長、各文旦產銷班及柚農們召開協調會，並首度成立LINE群組透過警民溝通合作，讓柚農們的心血能夠受到保障，達成零失竊目標。

專案會議由警分局長黃念生親自主持，警察局刑警大隊副大隊長楊志盛列席參與，縣議員林岳璋及王又民等，也到場關心護柚專案執行之情形。警分局針對護柚專案除規劃7條巡邏路線，並調整監視系統共34組124鏡頭強化安全維護，包含果園及儲貨倉庫，均已完成巡邏表之設置，並加強中午及夜間、深夜農民休息時間之巡邏。

▲專案會議由警分局長黃念生親自主持，警察局刑警大隊副大隊長楊志盛列席參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

除了警察局刑警大隊及直屬隊，以複式巡邏方式協助護柚專案安全維護外，斗六分局針對護柚專案共分二階段，第一階段8月20日起至9月8日加強果園重點巡邏；第二階段9月8日起至9月29日止，著重貯存文旦週邊巡邏投入警力，加強柚園安全巡邏。

分局長黃念生表示，於護柚專案開始前舉行協調會，讓柚農們可親自參與討論，針對巡邏路線有新增需求的柚農，可即時反應及調整，對於護柚專案執行之期程，也與柚農討論後決定調整實施日期，讓護柚專案更周延。另呼籲柚農們若發現可疑人車出入時，務必提高警覺，並可撥打110或派出所電話，警方也針對護柚專案成立LINE群組，有反應事項也可在群組內回報，警民合作共同維護地方治安。

▲斗六警分局於護柚專案開始前舉行協調會，讓柚農可親自參與討論。（圖／記者蔡佩旻攝）