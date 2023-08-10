天王級巨星加持「香港美心月餅」新口味登場　滿載新意的中秋滋味讓團聚更圓滿

▲今年中秋，香港美心月餅不只帶來傳統及流心兩大系列心意、新意兼具的月餅，從心從新，伴大眾一同重拾中秋想望。

圖、文／香港美心月餅提供

中秋月圓人團圓，近年來持續創新的香港美心月餅，不只為大家傳統及流心兩大系列，還有新意兼備的貓王山榴槤軟心。今年更攜手同樣堅持傳統又不斷創新突破的全球代言人郭富城，以勁歌熱舞共同寄意期待已久的相聚，期待在這全新的中秋，以唯獨不變心意和味道，從心從新，伴大眾一同重拾中秋想望，讓團聚更圓滿。

從心從新，快樂團圓！香港美心月餅攜手歌壇天王郭富城，共同寄意期待已久的相聚

香港美心月餅向來專注做好每個細節，堅持香港製造，嚴選上等食材、嚴格把控烘烤流程，以精湛的匠人工藝，打造出一顆顆皮薄餡香的月餅，用心守護團聚美好心意，多年來品質始終如一，充分彰顯市場對於香港美心月餅出品的信賴與肯定。本次特別邀請同樣深植香港，既是歌壇界的傳奇經典，又不斷追求創新的天王郭富城出任全球代言人，強強聯手，共同詮釋「從心從新 快樂團圓」的概念，並拍攝一系列以「Reunite!」為主題的全新廣告，透過音樂、舞蹈翻玩廣告主題曲《想見便遇見》，傳遞團聚意義和熱鬧過節氛圍，帶來熟悉又新穎別樣的中秋滋味。

▲香港美心月餅攜手天王郭富城，透過音樂、舞蹈翻玩演繹廣告主題曲《想見便遇見》，共同詮釋「從心從新 快樂團圓」的概念。

傳奇經典x流心美味，兩大系列月餅，串起兩代人的團聚時光！

香港美心月餅以傳統、流心兩大系列月餅，串起兩代人的團聚時光。香港美心月餅連續25年香港月餅銷售冠軍1，雙黃白蓮蓉月餅嚴選每一顆上等湘蓮燉煮成清香幼滑的白蓮蓉，配以極上蛋黃，皮餡及火侯絕佳黃金比例，回味甘香經典之最，是年長一輩心中經典不敗的傳統滋味。

此外，香港美心月餅作為「流心月餅」的始祖，其流心奶黃月餅連續８年香港奶黃月餅類別銷量總冠軍2，以雙重烘焗完美融合鹹蛋黃和椰香，再與鬆化外皮巧妙融合，無須經過加熱，切開後色澤金黃的香滑奶黃內餡自然緩緩流出，香氣四溢、每口由心回味，深得年輕世代喜愛。

▲香港美心月餅以傳統、流心兩大系列月餅，串起兩代人的團聚時光。雙黃白蓮蓉月餅（圖左）是年長一輩心中經典不敗的傳統滋味，香氣四溢、每口由心回味的流心奶黃月餅（圖右）則深得年輕世代喜愛。

貓山王榴槤軟心月餅新登場，獨特濃郁風味讓團圓心意別具「新」意！

除上述兩系列之外，香港美心月餅今年全新推出貓山王榴槤軟心月餅，100% 選用東南亞水果之王—馬來西亞貓山王榴槤肉，天然樹上成熟，絕不使用催熟劑，味道更香濃、層次更豐富，口感綿密幼滑軟糯可口，獨特風味為中秋團圓時刻更添「新」意，榴槤愛好者不容錯過！

香港美心月餅全系列中秋商品即日起於美心官網、各大超商、超市、量販通路、網路購物平台開陸續開始販售，今年中秋，就讓香港美心月餅與你一起共享團聚時光！

▲香港美心月餅今年全新推出貓山王榴槤軟心月餅，味道更香濃、層次更豐富，口感綿密幼滑軟糯可口，獨特風味為中秋團圓時刻更添「新」意，榴槤愛好者不容錯過！

1 根據尼爾森1998年至2022年香港月餅市場調查報告。

2 根據尼爾森 2015年至 2022年香港月餅市場調查報告。