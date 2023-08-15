82人闖阿里山林鐵軌道！被勸阻反問警：不能走為什麼沒通知？

記者翁伊森、柯振中／嘉義報導

阿里山是知名觀光景點，當地有鋪設林業鐵路，提供火車來往使用。不過，近期有民眾違規在鐵路上步行，嚴重影響行車安全，警方、林鐵及文資處到場勸導，卻被民眾嗆「不能走為什麼沒有通知」，讓警方忍不住呼籲，若行走在鐵路營運路段、橋梁或隧道內，將被開罰1至5萬元。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）15日會同警方，到阿里山鐵路巡查，沿著二萬坪車站往嘉義方向行走，發現共有82位民眾在鐵道上走路。

▲▼有82位民眾闖入阿里山林鐵軌道，被警方勸阻還問「不能走為什麼沒通知」。（圖／記者翁伊森翻攝）



林鐵及文資處與警方立刻開始開始宣導，這種行為嚴重影響行車安全，同時也開立了勸導單，將民眾勸離。不過，在勸說的過程中，卻有民眾開口詢問「不能走為什麼沒有通知」，讓員警十分無奈，明明就有明顯公告，不曉得為何會有這種錯誤認知。

林鐵及文資處對此表示，二萬平青年活動中心往嘉義方向有特殊的「樹抱石巨木」景觀，因此近年成為熱門的健走路線，但這種貪圖一時方便、行走在鐵路上的行為，已經嚴重影響列車行駛安全。

而根據《鐵路法》第57條第2項規定，行人不得再鐵路營運路段、橋梁、隧道內通行，違法將被處罰1至5萬元。林鐵及文資處、警方特地派員勸導，並說明相關法規，也會函請旅遊業者配合，接下來會持續不定期稽查，避免發生意外。