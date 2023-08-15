爆乳女騙搭Lulu爸霸王車！腳踩39800潮牌鞋　卻雙手一攤喊沒錢

記者戴上容／新北報導

知名藝人Lulu（黃路梓茵）15日發文呼籲：「拜託，請大家不要成為坐霸王車的壞蛋。」她文中提及開計程車的爸爸原本從台中載客，按錶車資到新北市林口為3600元，不料，女乘客稱下車跟朋友拿錢後直接落跑。林口警方下午3時逮到人，陳姓女乘客雙手一攤直接喊沒錢，但她腳上卻穿著一雙在「Area 02指標球鞋交易平台網站」，顯示價格3萬9800元的Nike球鞋，陳女訊後被依詐欺罪嫌送辦。

▲▼ Lulu爸被坐霸王車，火辣爆乳女遭逮後雙手一攤喊沒錢 ，腳上卻穿著39800元的潮牌球鞋。（左圖／翻攝Area 02指標球鞋交易平台網站，右圖記者戴上容翻攝）

林口分局15日中午接獲Lulu爸的報案，表示在台中神岡載到一名客人至新北市林口下車，車資總共3600元，不料，女乘客下車時稱錢不夠僅支付300元，還說要下車向男友拿錢來支付餘款，但Lulu爸等候半小時仍未見其返回，15日下午1時許向警方報案。

警方下午1時許獲報後，派員調閱監視器，從下車處（林口佳林路）開始查看，約一個小時後循線查到28歲陳姓女落腳處，原來這名家住台中神岡的女子長期無業，男朋友也一陣子沒有工作，近日才找到工作，男女都是沒錢的人。

警方通知陳女到案時，陳女穿著黑色緊身上衣、熱褲，身穿Sacai x nike vaporwaffle球鞋，據Area 02指標球鞋交易平台網站顯示，Sacai x nike vaporwaffle，大小不同的球鞋有不同價錢，以5號女鞋為例，價格約在3萬9800元，是3600元車資的11倍！但陳女遭逮後表示，「我沒有錢，身上就只有300元已經全部給司機了，而男友也沒有辦法幫我支付3600元費用」，對於坐霸王車一事也無道歉之意，雙手一攤喊沒錢就是一副擺爛樣子，全案警方偵詢後，將她依詐欺罪嫌送辦。

▲據Area 02指標球鞋交易平台網站顯示，Sacai x nike vaporwaffle，大小不同的球鞋有不同價錢，而5號女鞋為例，價格約在3萬9800元（圖／翻攝自Area 02指標球鞋交易平台網站）