屢創新高！陸暫停公布青年失業率　她批：所以柯文哲才喊重啟服貿？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸青年失業率已連續3個月突破20%，而且一月比一月高。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉曾坦言，7月份可能還會更高。15日本應該公布7月份的數據，也被官方宣布暫停發布。基進黨台北黨部主委吳欣岱15日直言，難道今年柯文哲拋出重啟服貿議題，是想拯救中國青年失業率嗎？

據大陸國家統計局公布數據顯示，青年失業率4月為20.4%，5月為20.8%，6月為21.3%，不斷刷新有記錄以來高點。

對此，吳欣岱表示，中國青年失業率從4月開始，連續3個月超過20%，而且還一個月比一個月高。結果中共統計局的決定是，因為社會發展在變化，統計不夠完善，因此不公佈，數字不好就隱藏這真的「很中國」。

吳欣岱質疑，難道今年柯文哲拋出重啟服貿議題，就是想要拯救中國的年輕人失業率嗎？當年在反服貿，就是擔心如果中國企業輕鬆地進到台灣，將會衝擊以中小企業為多數的產業市場，進一步遭到中國企業壟斷。

她說，接下來，中國大量的年輕勞動力在對岸沒辦法生存，大量的來到台灣，造成龐大的社會、產業衝擊。最終，台灣的經濟就等著被中國掌控。吳呼籲，大家不要再被柯文哲騙了。柯每次都說要跟中國談，說兩岸如果不談，會有不好的結果，甚至說飛機會飛來飛去、按鈕會按下去，以此恐嚇台灣人。

吳欣岱強調，跟中國這樣一個充滿假訊息，假經濟數字，連青年失業率都必須隱藏造假的國家，到底是有什麼好談服貿的？除非，採取這種主張的人，心裡想的根本不是幫助台灣。