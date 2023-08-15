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社會 社會焦點 保障人權

三寶無誤！左轉車道依燈號左轉要打方向燈？　法院打臉給答案

有畫面講話才大聲！行車記錄器購買指南在這裡（圖／達志示意圖）

▲男子被檢舉在左轉專用車道左轉彎沒打方向燈，挨罰後不服提行政訴訟被打臉。（示意圖／達志示意圖）

記者劉人豪／苗栗報導

一名涂姓男子開車左轉沒依規定打方向燈，遭檢舉開單罰1200元，他不服提行政訴訟，認為依左轉燈號左轉上高速公路，「在此情形下左轉車是否使用方向燈？」應撤銷罰單，苗栗地方法院認為，車輛轉彎應全程使用方向燈，涂男違規事證明確，判決駁回涂男之訴。

涂男2022年11月25日，開車行經新竹交流道匝道入口交會處，因未依規定使用方向燈遭民眾檢舉，涂男接獲舉發單後向在地的監理站提起申訴，但新竹區監理所認為涂男的確有違規，裁處涂男罰鍰1200元，涂男不服提起行政訴訟。

涂男認為，採證影片是已經行駛轉彎中，非全程行車影像，應確認車輛待轉和啟動時有無依規定使用方向燈，而他當時依左轉燈號指示，依規定使用左轉專用車道而左轉上高速公路，在此情形下左轉車是否要使用方向燈？認為原處分有誤，聲明原處分撤銷。

新竹區監理所認為，涂男等待左轉及越過停止線而依序左轉彎期間，均未依規定撥打左側方向燈，至利用左轉專用道左轉彎並非不需顯示方向燈，聲明涂男之訴駁回。

法院勘驗影片後，涂男在左轉時全程未使用方向燈，確有「未依規定使用方向燈」違規行為，涂男主張待轉和啟動時有依規定使用方向燈與事證不符。何況方向燈應顯示至完成轉彎，左轉期間未全程使用方向燈仍屬違規，苗栗地方法院因此判決，涂男訴請撤銷，為無理由，應予駁回。本案仍可上訴。

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