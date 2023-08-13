苗栗5歲自閉童早療機構腦重創　家屬悲求真相...檢方出手了

▲苗栗某早療機構發生男童頭部重創昏迷意外，目前在中部醫學中心救治中，家屬po網求真相。（圖／家屬提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣有一名5歲自閉症男童，8月4日在縣內某家早療機構發生頭部遭到重創，目前在中部醫學中心救治中，男童家屬相當煎熬，在臉書爆料公社po文，希望知道真相，苗栗縣政府社會處長表示，檢察官已經介入調查，一定會釐清事發真相。

據了解，這名5歲男童因自閉症有語言、情緒問題，在某家機構接受早療教育，每天由外公在三義、苗栗間接送上下課。

8月4日上午11點家屬接到機構通知，孩子在上課時間發生意外，頭部嚴重受創，由救護車送往部立苗栗醫院急救，後因傷勢嚴重，轉院台中中國醫大附設醫院醫治，家屬表示，事發至今已經第10天，昨(12日)男童還做了腦部引流手術，到目前為止家屬都不知道孩子發生什麼事?家屬將事件po網，表達煎熬的心情，希望知道事發真相。

早療機構發表書面聲明表示，發生意外老師與社工同感震驚、難過與不捨，機構也成立事件小組，將陪伴家庭面對及提供必要之協助，全體員工在面對孩子們突發身體狀況時，也會謹遵SOP辦理。

對此，苗栗縣政府社會處長楊文志說，早療機構已經配合警方及檢察官指示，將事發前後機構內所有的監視器影像交給檢察官，來進行調查、釐清，男童目前在醫學中心由主治醫師照顧、醫療中，也會由主治醫師協助檢察官釐清男童傷害的可能來源。