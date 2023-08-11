載4學生收車資100元　苗栗白牌車被抓...運將恐罰10萬+扣照4月

▲苗栗監理站偕同苗栗警方，於苗栗火車站執行稽查白牌車違法載客勤務，發現一輛載有4名學生的白色自用小客車停靠下客，當場舉發。（圖／苗栗監理站提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗監理站稽查人員昨(10日)下午偕同苗栗警方，於苗栗火車站執行稽查白牌車違法載客勤務，發現一輛載有4名學生的白色自用小客車停靠下客，分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由苗栗高中至苗栗火車站付費搭車，車資4人共100元，稽查人員依規製單舉發。白牌車駕駛將被罰10萬，及吊扣駕照與牌照4個月。

苗栗地區白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站持續不定期、不定點，會同警方在轄內重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，據了解，今年初至今已取締6次。

苗栗監理站表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10 萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4 個月，及違規營業車輛亦須吊扣牌照4 個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站呼籲，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或牌照已被註銷情形，乘客毫無保障，民眾千萬不要為了一時方便搭乘白牌車，若發生事故將求償無門。