郭台銘苗栗造勢！　主持人提點「拜姜太公」指點迷津

▲郭台銘10日晚間在苗栗造勢。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）

記者莊智勝／苗栗報導

鴻海創辦人郭台銘昨(10日)在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，爭取民眾支持，前縣長徐耀昌、現任縣長鍾東錦及議長李文斌等地方政治人物均到場力挺，場面熱絡。不過現場卻發生一段小插曲，眾人皆知郭台銘篤信關公與媽祖，不過晚會主持人卻自曝，鍾東錦是因為拜姜太公當選縣長，也似乎在提醒郭台銘要請姜太公指點迷津，才有機會問鼎總統大位。

晚會主持人泰龍在苗栗相當活耀，許多大型活動都能看見他的身影，昨日造勢晚會舞台上，郭台銘與苗栗政壇人士排排站，沒想到站在他們前方的泰龍引言時，卻說出這段話，「最近人家都在說要拜關公，我沒有拜關公，我只信姜太公，我帶著鍾東錦去找姜太公，我們選舉就成功，姜太公有跟我說，天上的星多月不明，地上的人多心不平，海上的風大浪不平，我們苗栗鄉親最聰明，台海之間要和平，總統要選郭台銘，這不是我講的，這是神明指示。」

據了解，鍾東錦投入苗栗縣長選舉之前，的確親自赴陽明山姜太公道場參拜，並點七星燈祈福。當時道場主席羅世新還請姜太公賜卦，卜出「震離卦」，籤詩內容指出鍾東錦將一路過關斬將，最後心想事成。其實不只鍾東錦，去年蔣萬安競選台北市長，也委由幕僚赴道場祈求神明加持。另外，2018年柯文哲競選台北市長連任，亦是由幕僚點七星燈，經過七天七夜加持，最後以三千多票的差距擊敗對手丁守中。這次郭台銘苗栗造勢，晚會主持人突如其來的一番話，使得陽明山姜太公道場再次受到矚目。羅世新表示，凡事心誠則靈，只要心存善念，熱心奉獻，願意造福選民，相信神明都會庇佑。