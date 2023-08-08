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台電嘉南安衛家族　守護員工及承攬商安全與健康

▲台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，期盼藉此運作模式，讓勞工能有更舒適、安全的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，期盼藉此運作模式，讓勞工能有更舒適、安全的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，勞工局迄今已成立37個安衛家族，希望藉由大廠擔任領頭羊角色帶領小廠傳授其經驗，以達共好及資源共享，期盼藉此運作模式，讓大台南轄區內所有事業單位勞工能有更舒適、安全的工作環境。

▲台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，期盼藉此運作模式，讓勞工能有更舒適、安全的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

上午課程邀請南區職業安全衛生中心林棓司副主任擔任授課講座，講解「勞動檢查實務分享」，首先他提到台電的工作內容涵蓋範圍大且作業型態廣泛，除了自身員工外，尚還有許多的協力廠商，所以管理層面及作業標準程序皆要非常重視。

▲台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，期盼藉此運作模式，讓勞工能有更舒適、安全的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對台電近年來常發生事故的「移動式起重機作業」、「感電危害」、「局限空間作業」進行案例說明，並提到承攬商管理應由契約源頭檢討才能做到全面性的預防，也才能避免其他區處再發生。下午課程邀請台南市衛生局范景絨技佐講授「體位管理及均衡飲食」，范技佐提到國人飲食都偏好大魚、大肉，生活作息又不正常，很容易引起肥胖或三高的危害，接著教導學員藉由BMI計算、體脂肪率及腰圍等方式評量體型是否合乎標準，最後介紹如何健康的飲食及各種食物間的相對份量，包括「1、每天早晚一杯奶；2、每餐水果拳頭大；3、菜比水果多一點；4、飯跟蔬菜一樣多；5、豆魚蛋肉一掌心；6、堅果種子一茶匙」等餐盤口訣。

▲台南市政府勞工局於8日在台灣電力公司嘉南供電區營運處，辦理「台電嘉南安衛家族教育訓練」，期盼藉此運作模式，讓勞工能有更舒適、安全的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，台電嘉南自2019年成立以來，每次來參加家族運作活動的人數都相當踴躍，非常感謝「台電嘉南安衛家族」積極且熱心的推動職安工作。本次教育訓練內容涵蓋「安全」與「健康」，講師們也都很用心準備教材，希望今天來參與的學員能收穫滿滿，並將課堂上習得的知識帶回公司發揚光大，一起為達零災害目標打拼。

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台電嘉南安衛家族安全

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