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家裡準備換鎖！準媽媽求救「會影響小孩？」　醫傻眼反問1句

▲▼租屋,買房,租房,套房,鑰匙,開門,鎖門,房東,房客。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

懷孕有許多奇怪的禁忌迷思困擾著準媽媽。一名孕婦近來就因為家中準備要換鎖，但不確定是否會影響到小孩，於是決定求救。對此，婦產科名醫蘇怡寧看了相當無奈，反問了1句話，希望對方好好思考其中邏輯。文章曝光後也讓許多網友看傻，「這腦袋沒問題嗎？」

蘇怡寧在臉書分享該名新手媽媽的煩惱，看到對方傳訊息求救，「可以與你們洽談嗎？想問目前在3個月內懷孕，我只是換鎖會影響小孩？」這問句讓蘇怡寧看了一頭霧水，先是給了3個問號，接著回「安全比較重要吧」。他也在貼文中反問，「就看妳覺得是不換鎖比較危險，還是迷信比較危險，自己選一個」。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲蘇怡寧和新手媽媽對話。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）

不少網友看到後紛紛表示，「我比較想知道妳確定要懷孕嗎？我很擔心妳小孩未來的智商問題欸」、「每次看到這種問題我白眼都翻到外太空了」、「笑笑就好了～有時候壓力大到需要一個答案就能釋懷～醫生回答的超棒」、「是要鎖肚子的那種嗎」、「怎麼可能會有人問這種笨問題」、「懷孕是在子宮，不是在腦袋吧」。

還有人透露，以前從未聽過這個禁忌，「這是我第一次聽過這種問題欸，又是來鬧的嗎」、「真的是第一次聽到欸」、「根本沒聽過這件事」，但也有網友幫忙說話，「很多媽媽是不是都跟姻親長輩住一起？或住太近？我覺得每天心情不好，真的會降低思考能力」、「感覺是家裡長輩一直煩到她崩潰」。

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