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露骨炫耀玩酒店妹！科技大廠主管「公審求職女外貌」2女下屬提告

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲科技大廠主管在女下屬面前炫耀去酒店玩的經歷。（資料照／記者張一中攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

某科技大廠崔姓主管2度在員工聚餐時大談去酒店玩樂的風花雪月，加上在會議時公開評論求職女子的外貌，還想將個資給其他男員工，讓兩名女員工心生畏懼，擔心過去也被這樣對待，憤而提告。對此，新竹地院判該主管賠償2女各15萬元，全案可上訴。

判決書指出，兩名女子於2020年進入該科技大廠擔任工程師，2021年2月2日於台北某酒吧聚餐時，崔男在兩女、崔妻等4人面前大談過去到酒店玩的情況，包含玩遊戲輸了男生喝酒、女生要脫衣跟下體塞冰塊，以及男生去酒店坐一排，酒店女生跪在地上幫坐著的一排男生吹喇叭等情況。

另外，崔男2021年3月30日又邀兩女用餐，聚餐時在崔妻、崔的小孩及其他員工面前，再次討論去酒店的事情，還說自己曾帶小姐出場，以及相關費用等，讓兩女非常不舒服，事後向性騷擾申訴委員會申訴。

最讓兩女崩潰的是，崔姓主管曾於會議室打開女性求職者履歷，公開評論求職者外貌，並揚言要給男性同仁求職者的個人聯絡方式，讓兩女擔憂到職前是否也曾遭受類似待遇，感到被冒犯及不舒服，都因此罹患身心症狀，須持續至精神科就診以藥物治療、接收心理諮商。

崔男辯稱，與兩女相處長達1年都無任何異常，事發後也沒看到兩女跟好友抱怨他獎酒店的驚莉，且「所述酒店經歷均為被告親身經歷，是回應原告等人的提問，確非性騷擾」；另外，他認為兩名女下屬的就醫資料時間點與指控時點相距甚遠，不得逕援引為判斷性騷擾存否之佐證。

針對評論求職者外貌一事，崔男表示，「我只想讓他們有參與感，從不同觀點他們怎麼看，有講到應徵者的外表，但我覺得是開玩笑」。

法官認為，崔男造成兩名女下屬精神上的痛苦，兩女均多次接受心理諮商，依性騷擾防治法判決賠償，但兩女分別請求精神慰撫金75萬元、55萬元尚屬過高，均核減為15萬元為適當。

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