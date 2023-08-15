下身不單純！妹子直播賣車「表情超痛苦」　網驚喊：電麻了

▲妹子緊摀著下面，一臉痛苦。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸賣車界普遍喜歡找正妹業務，並讓正妹一邊直播、一邊銷售車輛，通常都會創下不錯的業績，效果比一般男業務要來得好。不過近日有一名妹子業務，卻在直播銷售期間出現奇怪的動作，而且表情也格外痛苦，引發許多網友關注。

影片可見，這名妹子在賣車期間表情一度極度痛苦，但她仍敬業地喊出叫賣口號：「姐姐可愛可聞可撒還很辣！」、「如果你把姐姐娶回家，那事業愛情不得一路發發發！」不過妹子仍然持續表現出痛苦表情，並一直雙手交叉、摀著腹部。

▲▼妹子雖然表現出痛苦表情，仍不忘繼續叫賣。（翻自微博）

由於過去不時傳出大陸賣車界，會讓正妹銷售員使用性玩具的傳聞，因此這名妹子的「痛苦銷售」，也讓網友們不禁揣測是否又是性玩具在作祟，網友們也紛紛評論：「這車肯定漏電，銷售看起來被電麻了！」「開到最大檔？」「是誰在玩遙控？」

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