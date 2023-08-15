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石岡熱氣球嘉年華9／1登場　造型氣球搶先亮相

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲今年石岡熱氣球有巴西泰迪與琳西的造型氣球。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

第三屆台中石岡熱氣球嘉年華來了！台中市政府民政局長吳世瑋表示，活動將於9月1日至3日連3天在土牛運動公園盛大登場，除了熱氣球，還有音樂晚會、600秒煙火秀、光雕噴火秀等系列活動，今年更有深受小朋友喜愛的巴西泰迪跟琳西的造型氣球，360度零死角雙面造型，好看又好拍，歡迎民眾把握難得機會前往體驗。

吳世瑋說，前兩屆石岡熱氣球嘉年華共吸引近30萬人次到訪，深受好評。石岡區長劉素幸表示，這次熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，搭乘時間約4至6分鐘，一趟可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。9月1日至3日體驗活動規劃上、下午場共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分。

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劉素幸指出，熱氣球最佳飛行時間是清晨及傍晚，此時氣流通常較穩定平靜，若是起飛時的風太大，容易造成飛行軌道偏移等狀況，因此公所加碼於9月2日及3日中午12時至下午3時推出大型風箏秀，並準備30米長鯨魚、大章魚、恐龍等可愛風箏，由風箏達人視活動當日風量大小挑選施放，讓民眾等候搭乘熱氣球時，還有繽紛絢麗的造型風箏秀可盡情欣賞。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲本次活動加碼大型風箏秀。（圖／台中市政府提供）

此外，除熱氣球升空體驗外，9月2日水資源宣導音樂晚會，邀請施孝榮、于台煙、葉佳修、麋先生、趙傳等歌手團體登台表演及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔；9月3日下午閉幕式，還有精彩光雕秀搭配hotshock、陳孟賢、源少年等歌手團體表演，活動精采可期。

石岡區公所表示，9月1日至3日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛，民眾如自行開車可停在接駁站周邊停車場，再搭接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

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