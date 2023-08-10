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快訊／畫面曝光！IDF戰機引擎起火迫降　空軍：所幸飛行員處置得宜

記者蘇晏男／台北報導

國防部規劃12日將在台中清泉崗基地舉辦航空嘉年華，屆時IDF戰機等國軍三主力戰機，以及國機國造的勇鷹高教機將進行衝場表演。不料，今（10日）執行單機預演時，一架IDF戰機引擎起火，所幸飛行員處置得宜安降，人機均安。對此，空軍表示，續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。

▲IDF戰機10日執行單機展示操演時引擎起火。（圖／讀者提供）

▲IDF戰機10日執行單機展示操演時引擎起火。（圖／讀者提供，下同）

空軍司令部10日上午證實，空軍台中基地一架IDF戰機，於上午執行營區開放單機展示操演的預演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安；後續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。

今之所以進行單機預演，是因為空軍將於12日上午9時起至下午4時止在清泉崗基地舉辦航空嘉年華。根據規畫，活動項目分為「空中動態」與「地面靜態」，前者除包含雷虎小組特技操演、IDF、F-16V與幻象2000等三型主力戰機衝場外，屆時空軍也將出動5架國機國造的勇鷹高教機衝場，這是勇鷹高教機首次在國軍營區開放活動中執行衝場表演。

靜待展示部分，不僅有上述提及的三型主力戰機與勇鷹高教機，還有UH-60M直升機、P-3C型反潛機、C-130H型機、E-2K型機、AT-3型教練機、T-34C型教練機、BH-1900查核機、銳鷹無人機、紅雀無人機等共16項空用裝備；陸用裝備則有12項，包含愛國者三型飛彈、天弓飛彈、雄風二型與雄風三型飛彈、雷霆火箭、CM-11戰車、雲豹甲車等。

▲▼IDF戰機10日執行單機展示操演時引擎起火。（圖／讀者提供）

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