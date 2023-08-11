清泉崗基地航空嘉年華明登場！　「全接駁」參訪...交通路線一次看

▲空軍第三戰術戰鬥機聯隊，明日將於台中清泉崗基地舉辦嘉年華活動。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

空軍第三戰術戰鬥機聯隊將於明（12）日上午7時至傍晚5時，於台中清泉崗基地舉辦「112年國防知性之旅」營區開放活動，活動項目有雷虎小組特技表演、各型主力戰機性能展示、空軍樂儀隊表演、地面靜態裝備展示及園遊會等，台中市警局預估將湧入萬人，已規劃加強機場周邊及重要道路交通疏導，籲請民眾務必配合。

台中市警局表示，本次營區開放採全接駁方式，禁止汽、機車進入，並設有參訪民眾身分查驗工作區，參訪民眾務必攜帶身分證（或健保卡、駕照），如未攜帶相關證明文件不得進場。外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。

▲參訪民眾需帶身分證件；外籍配偶須本國籍配偶或看戶陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證。（圖／台中市警局提供）

相關接駁及停車場等資訊如下：

一、搭乘（高）鐵、捷運及公路運輸接駁轉乘：於高鐵台中站（4號出口站，站區二路）、台鐵豐原火車站（社會住宅停車場）等2處設置接駁站，提供搭乘高鐵、台鐵、台中捷運等大眾運輸交通工具民眾轉乘免費接駁。

二、自行開車接駁轉乘：於西屯區中央公園（經貿路近大鵬路口）、神岡籃球溜冰兼廣場（神岡區神清路）及台中港旅客服務中心（台中港站）等3處設置接駁站。請民眾利用西屯區中央公園站接駁、中部地區海線利用台中港旅客服務中心站接駁；其中神岡籃球溜冰兼廣場站距營區神岡門僅2.3公里，為進出營區最近接駁站，請民眾多加利用。

三、搭乘公車及計程車接駁：清泉崗機場大營門及神岡門營內接駁車。

前揭5處接駁站及2處營內接駁，於12日上午7時起開放民眾搭乘，下午2時起停止接駁民眾進入營區，僅載送民眾返回各接駁站，至輸運完畢為止（暫訂至18時）。

台中市警局強調，本次活動將對機場周邊道路及重要幹道中清路三段至七段造成負荷，清泉崗機場大營門及神岡門周邊停車空間有限，請勿在機場周邊尋找停車位，而造成道路車流延滯，警方會加派警力加強疏導，請民眾務必配合員警及義交疏導作為。

▲明日僅能接駁方式入場。（圖／台中市警局提供）