「ari踩街趣」台南市原住民族日　樂舞嘉年華活動登場

▲台南市政府6日舉辦《ari踩街趣》原住民族日樂舞嘉年華，吸引許多關心原民文化的民眾參加，台南市長黃偉哲到場與市民同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為紀念一年一度的原住民族日，台南市政府6日舉辦《ari踩街趣》原住民族日樂舞嘉年華，吸引許多關心原民文化的民眾參加，台南市長黃偉哲表示，這幾年的原民日活動參加人數越來越多，可見大眾對原住民族越來越重視。

台南市原住民母語認證的通過率，高於全國平均，但黃偉哲認為這項進步只是其中的一小步，希望未來在原民文化推動能有更多的進展。市議員Ingay Tali穎艾達利、施余興旺及李啟維也到場關心參與。





黃偉哲除了與民同樂參與活動走秀，並親自頒發「原氣帥爸族服走秀」的最佳人氣及最佳穿搭獎給獲獎者，也逐一到嘉年華各攤致意互動，還特別在協進國小的攤位小試身手投了棒球九宮格。





8月1日是紀念台灣在民主化過程中，透過修憲將原住民正名入憲的日子。去年黃偉哲市長陪同西拉雅族親，於憲法法庭爭取回復原住民族身分，獲得憲法法庭正面回應，肯認南島語族就是台灣原住民族。這段期間，市府團隊推動五大政策，增進台南原住民族各族群之間的交流，推動各族文化和語言復振，並持續落實權益促進和福利照顧。





原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran 表示，活動在「新光三越新天地-小西門北側廣場」展開，原來規劃的「穿族服遊車河」、「快閃踩街嘉年華」因天氣因素取消，至於「原氣帥爸族服走秀」、「原住民樂舞展演」、「ari～音樂會」和「牽手圍舞」則照常舉行，現場還有「穿族服拍貼照-文化小學堂」、「原民市集」及「手做DIY體驗」等節目，讓市民朋友一同感受原住民族的文化饗宴。