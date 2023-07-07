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夏戀第2夜！盧廣仲壓軸5首歌再加碼　台下盡情揮舞瑩光棒

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台暑假最盛大、卡司最強！花蓮縣政府舉辦「2023花蓮夏戀嘉年華演唱會」第二夜「浪漫仲夏夜」今(6)日晚間在花蓮東大門廣場重磅登場，多元風格的精采樂曲讓首夜絕無冷場，花蓮縣長徐榛蔚與現場粉絲們一同感受花蓮盛夏的熱情，現場的璀璨星空煙火秀，更帶來聽覺和視覺雙重感官饗宴。

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「收錄亞洲最美好的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華！」花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮夏戀嘉年華在今年邁向第十六個年頭，在這個舞台上締造非常多金曲天王、天后，也成就很多愛唱歌的歌手們來圓夢，今年也有非常多獨立樂團第一次來到花蓮夏戀嘉年華這個舞台，相信吸引了很多歌迷朋友來到花蓮，請大家告訴大家要趕緊搶訂火車票，也再次感謝大家來到花蓮享受最美好的聲音，大家盡量尖叫吧！

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

夏戀嘉年華第2夜由「無定義樂團Boundless」開場。

今日「浪漫仲夏夜」主題夜，開場卡司由「無定義樂團Boundless」帶來收錄在首張全創作專輯《Kacaw》裡的「大冰啤」以及「Tonight」兩首歌曲，為今夜開啟浪漫的序幕；歌壇葉問創作才子「李東軒」帶來「怎麼就不愛了」、「全部都是你」、「對吧」以及「我們不完美」等四首創作歌曲，獨特療癒嗓音讓現場聽眾如癡如醉；有著行走安眠藥之稱的創作女歌手「琳誼」帶來「聽不到」、「長大了以後」、「蚵仔麵線」以及「748情人節」等四首歌曲，聲音散發著空靈氣質，輕輕柔柔帶點微糖、透明又療癒，讓人想起初戀時的清新感。

接續，法蘭黛樂團的主唱「法蘭 Fran」帶來「都是你害的」、「摔碎」、「看著我的眼睛對我說」以及「角色留給你」等四首歌曲，以輕搖滾電器詮釋歌曲，視覺風格獨有神祕，聲音與天性的詭魅氣息，讓大家放肆地慵懶沉醉在她的歌聲中；強調以簡單的音樂來訴說深刻感動的「理想混蛋」帶來「愚者」、「Easy Peasy」以及「行星」等三首歌曲，四個男孩在舞台上洋溢著滿滿的演唱熱情，帶給現場聽眾滿滿的正向能量。

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有「行走安眠藥」之稱的創作女歌手「琳誼」聲音散發著空靈氣質，透明又療癒。

緊接著，潮流男子團體「Ozone」帶來「O.A.O.」、「火花」、「Unicorn」以及「Purple Days」等四首動感歌曲，本身就擁有高人氣的Ozone瞬間化身成為尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷；當紅文青天團「告五人」帶來「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」以及「愛人錯過」等三首歌曲，最後加碼演唱千萬點擊「披星戴月的想你」，迷幻、耐人尋味又有魅力的曲風，徹底圈粉台下聽眾，盡情揮舞螢光棒。

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

潮流男子團體「Ozone」帶來動感歌曲，化身成為尖叫聲製造機，現場粉絲熱情吶喊聲不斷。

最後壓軸則是三金歌王神曲製造機「盧廣仲」帶來「狂迪」、「我愛你」、「快魚仔」、「最寂寞的時候」以及「刻在我心底的名字」等五首歌曲，最後也加碼演唱「OH！YEAH」，來自南台灣的盧式音樂魅力席捲花蓮，現場滿滿他的粉絲熱情地揮舞著螢光棒，也讓今夜浪漫仲夏夜嗨到最高點！

▲▼盧廣仲最後壓軸，五首歌曲後再加碼讓花蓮浪漫仲夏夜嗨到最高點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

當紅文青天團「告五人」迷幻、耐人尋味又有魅力的曲風，徹底圈粉台下聽眾。

花蓮縣政府鼓勵民眾來到花蓮參加音樂盛會及旅遊，暑假期間除了夏戀嘉年華演唱會活動，還有7月15日至8月13日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，以「A FUN DUCK」為主題華麗登場，天天精彩活動內容，活動期間不僅有水舞秀、劇場表演，更有好玩的親子互動共融遊戲區與超美打卡藝術裝置，沿岸的光環境廊道更是點 亮了整個鯉魚潭夜晚，今年不容錯過的暑假活動，快來花蓮鯉魚潭進入A FUN DUCK的魅力世界。此外，利用「花蓮永續樂遊」獎勵方案，只要到花蓮合法旅宿業住宿， 並前往指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車，歡迎全家大小一起來花蓮度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。

7日夏戀第三夜「大嘻哈時代」將邀請Holyplace、艾蜜莉AMILI、GREEN FATHER比杰、MAJIN、BARDI、劉亮延、阿蘭AC、熊仔以及重磅壓軸天團玖壹壹接力演唱多首膾炙人口歌曲，歡迎民眾明晚同一時間持續到場感受盛夏熱情的魅力。夏戀嘉年華活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音以及三立官方YouTube頻道進行實況轉播，無法到場的民眾也能線上同步享受2023夏戀嘉年華音樂盛典喔！
 

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