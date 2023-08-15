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就業取向！電資科系成二類學生首選　專家：選系不選校很明顯

▲▼升學輔導專家劉駿豪指出，今年二類組很明顯就選擇電資科系，而且選系不選校。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家劉駿豪指出，今年分發入學二類組部分，考生優先選擇電資科系，而且選系不選校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學分發入學今（15日）放榜。升學輔導專家劉駿豪指出，今年考生報名人數大增影響，去年「低分高就」極端好康現象在今年「校正回歸」，甚至有科系錄取較去年大增超過100級分以上。另在二類組部分，考生選系不選校狀況更明顯，電機資訊科系成二類考生首選，其次為化工材料，第三類組則和往年差不多。

劉駿豪分析，去年分發入學出現「低分高就」極端好康現象，但由於今年報名人數大增1.25萬人，加上各大學寄存教育部四千個招生名額，所以缺額僅有6464人，也導致出現「校正回歸」現象。

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劉駿豪舉例說，東吳政治系去年跟今年都滿招，但去年錄取門檻為140.5級分，今年來到206.5級分，高師大英語系更誇張，去年錄取門檻為121.5級分，單科平均錄取為18.69級分，今年錄取門檻為235級分，單科平均錄取級分為37.6，等於比去年大增超過100級分，單科平均級分等於倍增。

在第二類組部分，劉駿豪指出，考生選系不選校狀況更明顯，電機資訊科系成二類考生首選，二類組的頂尖熱門校系前15個校系當中，只有台大材料不是電資科系，顯示考生選電資不選校的傾向太強，這樣趨勢很明顯。

至於大家關注的第三類組，劉駿豪表示，今年三類組狀況和往年差不多，台大醫學系錄取門檻為283級分，陽明醫學系278級分，台大牙醫系275級分，而過去兩年台大牙醫分數是高於陽明醫學系，今年回歸正常，陽明醫學系成為醫學系第二志願。

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