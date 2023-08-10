她考上台大1科系！媽狂嫌「你確定比較好？」　全場驚：人脈很猛

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

大學入學分科測驗分發將在15日放榜，許多人期望能夠考上第一志願台灣大學。但一名女網友抱怨，自己的成績預計可以被台大法律系錄取，媽媽卻對她嫌東嫌西，不斷貶低她的科系和努力，雖然以前也常碰到這個狀況，可是這次真的被打擊到了，讓她覺得很失落。

原PO在Dcard發文表示，雖然分科測驗分發還沒有放榜，但以成績來看她預計會被台大法律系錄取。先前剛公布分數時心情也非常雀躍，父母同樣替她感到開心，可是填完志願2天後，媽媽卻開始酸言酸語，說「你自己不是也說，人脈不見得是正向人脈，也有害人的人脈，同儕一樣也有爛人噁男恐怖情人，教授比較好你確定？」

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原PO表示，雖然媽媽以前也常常這樣貶低她，「我都當作每個家長或多或少會這樣數落小孩」，可是媽媽現在不斷說出類似言論，還開始貶低台大法律系以及她先前為考試所做的努力，讓她真的覺得被打擊了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



許多網友看到後紛紛鼓勵，「那是你的未來，不用管家人的閒言閒語，我也曾經經歷過」、「別想這麼多了，就好好準備享受你的大學生活以及未來吧」、「在台灣有比台大更好的學校？還是你問一下你媽去讀哈佛會不會比較好？」「台大法律的人脈很猛的…你媽傻傻的」、「你那麼優秀了還想那麼多，你就當作媽媽是在擔心你的未來就好，難聽的話不用每句都放心上吧」，也有人勸，「你應該跟你媽媽說你內心的這些想法，也表明她這些話，好像是否定你先前所做的努力，你覺得很難過，讓她知道你心裡的不舒服」。