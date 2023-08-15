碧桂園若垮掉三類人超慘　對大陸經濟震動「恐超越恆大」

▲碧桂園的項目主要佈局在大陸三、四線城市。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸房地產巨頭「碧桂園」爆發財務危機，分析人士認為，這對大陸經濟產生的震動，在深度和廣度上都將超越此前的恆大。中國上海易居研究院研究總監嚴躍進指出，「當前市場再也不能承受住一個萬億（兆）級頭部房企的出險了。」

新加坡《聯合早報》引述分析人士說法稱，以碧桂園的體量和大陸經濟復蘇乏力的現狀，若無法解除財務危機，對中國經濟產生的震動，在深度和廣度上都將超越此前的恆大。

碧桂園若無法解除財務危機，對整個市場會產生一連串連鎖反應。首先是員工和商業夥伴，數據顯示，碧桂園有3萬3207家供應商和7萬名員工，最壞情況恐面臨失業危機。

其次是普通購房者。據《第一財經》統計，碧桂園目前的未交付房源約為90萬套，若公司真倒下，意味著會有90多萬購房者的資產受到影響，且碧桂園的項目大多在大陸三、四線城市，業主家庭收入更少，所受影響更大。

面臨巨大風險的還有債權人。據彭博社，截至去年年底，碧桂園累計債務為1.4兆，一旦違約將波及一大批基金和銀行。中原地產首席分析師張大偉對香港電台分析，碧桂園出現債務違約的機會高，暴雷只是時間問題。

▲碧桂園董事會主席楊惠妍曾是亞洲女首富。（圖／CFP）

更令外界不安的是，碧桂園的危機恐將擴散到整個房地產和金融市場。中國上海易居研究院研究總監嚴躍進指出，當前市場再也不能承受住一個兆級頭部房企的出險了，一旦碧桂園倒下，將影響到更多民營房企，「因為碧桂園的問題並不僅限於碧桂園一家企業。」

在不考慮債務的情況下，碧桂園若要在今年完成各項目的「保交樓」，月均銷售額至少要在220億元（人民幣，下同）以上，而今年僅有1至4月的銷售額滿足這個數字，7月銷售金額更僅有121億元。

▲碧桂園長期以來被認為是財務穩健的不動產開發商，是房產界的「模範生」。（圖／路透社）

值得關注的是，大陸官方針對目前的房地產市場做出了回應。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今（15）日提到，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。

付凌暉強調，這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉還說，隨著經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。